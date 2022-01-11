Легендарный миллиардер вложил половину денег в биткоин: две причины для инвестиций

Легендарный инвестор Билл Миллер, который 15 лет успешно управлял финансовой компанией Legg Mason Inc, вложил своего капитала в биткоин и связанные с криптовалютой крупные компании MicroStrategy и Stronghold Digital Mining. Миллиардер объясняет свой оптимизм в отношении криптоактивов популяризацией биткоина и потоком венчурного капитала в отрасль.

Об этом он заявил в интервью WealthTrack. Теперь Миллер считает себя не наблюдателем, а настоящим "биткоин-быком" – то есть, трейдером, который зарабатывает на росте крипторынка.

Инвестор утверждает, что впервые он вложил деньги в биткоин еще в 2014 году, купив немного монет BTC, когда ее курс достигал $200. С тех пор он долгое время не покупал первую криптовалюту, но начал вновь инвестировать деньги в биткоин в 2021 году, когда после апрельского рекорда его курс опустился до $30 тыс.

Видео дня

"Причина в том, что (теперь. – Ред.) им пользуется гораздо больше людей, и гораздо больше денег поступает из мира венчурного капитала", – объяснил свою позицию Билл Миллер. На этом фоне он призвал всех инвесторов вложить в биткоин не менее 1% своих накоплений.

Инвестор назвал первую криптовалюту "страховкой от финансовой катастрофы" и уникальной экономической единицей, преимуществом которой является ее эмиссия, ограниченная только 21 млн монет. Он также напомнил, что BTC опережает золото по темпам роста.

Билл Миллер: кто такой и чем известен

Миллер известен тем, что под его руководством компания по управлению активами Legg Mason Inc. 15 лет возглавляла фондовый индекс S&P 500. На фоне всемирного финансового кризиса в 2008 году его фонд Legg Mason Capital Management Value Trust потерял две трети капитала.

Теперь мужчина занимает должность директора по инвестициям в основанной им компании Miller Value Partners. В 2019 году этот хедж-фонд стал одним из лучших в истории – его доходность составила 119%.

Ранее бизнесмен утверждал, что его инвестиции в биткоин превышают объем его вложений в акции Amazon. По неофициальным данным, его пакет считается крупнейшим после основателя компании Джеффа Безоса и его экс-супруги Маккензи Скотт.

Известно, что к 2018 году Миллер инвестировал в биткоин более $1 млрд. А в 2021-м он согласился с тем, что биткоин – это цифровое золото, поскольку криптовалюта удобнее в использовании, чем любой драгоценный металл, потому что ее легко передать в любую точку мира при наличии смартфона и интернета.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, миллиардер и один из богатейших людей Мексики Рикардо Салинас Плиего также призывает вкладывать деньги в биткоин. Кроме того, в условиях глобальной инфляции и обесценивания фиатной валюты он советует отказаться от использования бумажных денег.