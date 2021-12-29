Держитесь подальше от доллара и евро: миллиардер назвал лучшую инвестицию

В условиях глобальной инфляции и обесценивания фиатной – то есть, обеспеченной государством – валюты следует избегать использования бумажных денег. Вместо этого следует инвестировать в биткоин.

Об этом в своем видеообращении по поводу Нового года и Рождества заявил миллиардер и один из богатейших людей Мексики Рикардо Салинас Плиего. Назвав фиатные деньги фейком и "бумажной ложью", бизнесмен посоветовал изучить мир криптовалюты и инвестировать в биткоин.

"Держитесь подальше от бумажных денег. Доллар, евро, иена, песо – это все одна и та же история. Это фальшивые деньги, сделанные из бумажной лжи", – заявил 66-летний Плиего.

Видео дня

Рикардо Салинас Плиего входит в список богатейших людей мира. Forbes оценивает его состояние в $13,4 млрд, что делает его третьим в списке самых богатых граждан Мексики.

"Центральные банки сейчас штампуют столько денег, как никогда раньше. Инвестируйте в биткоин", – советует он.

За последние две недели курс биткоина вырос на 3%. По данным криптовалютной биржи WhiteBIT, 28 декабря один BTC торговался на уровне $48,1 тыс.

Главным источником богатства мексиканского олигарха является основанная и возглавляемая им Grupo Salinas. Данная группа компаний занимается телекоммуникациями, СМИ, финансовыми услугами и розничными магазинами.

Сам он систематически выступает в поддержку криптовалют. В декабре 2021 года мужчина заявил, что его финансово-розничная компания Grupo Elektra начнет принимать биткоин в качестве оплаты. Для этого в систему платежей будет интегрирована сеть Lightning.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Рикардо Салинас Плиего уже не впервые призывает инвестировать деньги в криптовалюту. На фоне роста совокупной стоимости активов Федеральной резервной системы США, он назвал Америку похожей на "любую другую безответственную страну третьего мира".

А ранее бизнесмен раскрыл, что держит 10% своего ликвидного портфеля в биткоинах. Более того, бизнесмен советовал каждому инвестору следовать своему примеру.