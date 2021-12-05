Курс резко изменится: аналитик озвучил новую стоимость биткоина

Курс биткоина с 4 до 12 декабря может увеличиться с 48,1 тыс. до 62,1 тыс. долларов. При этом ожидается период предрождественского ралли, когда стоимость криптовалюты будет значительно коллебаться.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx. "Именно по причине того, что сезонный фактор вступает в силу действия мы ждем, что движение будет коридорным, а не трендовым. Причин для резкого выхода инвесторов из криптовалют нет. Сектор перспективный для роста и инвестиции в него, плановые, является верным стратегическим шагом", – отметил эксперт.

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Сообщения с рынка труда США с начала декабря дадут ориентир по доллару США и индексам Америки. Если оптимизма не будет, то можно ждать, что ближе к концу недели, 10-12 декабря, начнется постепенный набор сделок по различным криптовалютам, и, биткоину в том числе. То есть не будет массовой скупки только биткоина, но часть интереса ему перепадет.

"Среди факторов давления на рынок сохраняется риск комментариев относительно регулирования рынка в разных частях света. Этот, с одной стороны, форс-мажор, с другой стороны, очевидный триггер со временем будет все меньший урон наносить. Рынок так всегда реагирует на новости. Когда событие новое – реакция сильная, если событие повторяется, то реакция все меньше", – добавил аналитик.

Биткоин стоит расценивать как рисковые инвестиции в "цифровое золото", которые могут либо позволить приумножить капитал, либо же приведет к потерям потраченных средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.