Курс биткоина вскоре может взлететь: озвучен прогноз

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Криптовалюты
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Курс биткоина вскоре может взлететь: озвучен прогноз

Целью текущего движения курса биткоина является отметка в $49 тыс. Формально первая криптовалюта вышла из локального нисходящего тренда. При этом перед недавним взлетом котировки несколько раз отбивались от уровня в $31 тыс., а это свидетельствует о накоплении позиции крупными игроками.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер. "Фундаментальная картина остается позитивной. Число активных пользователей, совершающих транзакцию внутри дня, увеличилось на 30% в конце июля, до 325 тыс. кошельков. За предыдущую неделю с бирж вывели 40 тыс. монет биткоина – это крупнейший объем за всю историю", – сказал он.

В целом за июль вывели 100 тысяч монет. По словам эксперта, подобное свидетельствует об отсутствии намерений продавать криптовалюту в обозримом будущем и желании сохранить ее в ожидании более подходящих цен. Сейчас на кошельках бирж находится всего 13% от всей эмиссии первой криптовалюты.

Видео дня

Кроме того, развивается и сеть Ethereum. Так, число уникальных пользователей превысило 2,91 млн, а это на 65% больше чем в первых трех месяцах текущего года. "Интерес к сектору DeFi оказывает поддержку всему рынку, и биткоину в частности", – заключил Родлер.

По данным криптовалютной биржи CoinDesk, биткоин нынче стоит $40,8 тыс. Так, за прошедшие сутки стоимость главного криптоактива выросла на 4.97%.

Курс биткоина

Ранее сообщалось, что по итогам июля майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна транзакция биткоина потребляет в среднем около 1752 киловатт-часа электроэнергии. Это эквивалентно просмотру более 138 тысяч часов видео на YouTube или проведению 1,8 миллиона транзакций через платежную систему VISA.

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