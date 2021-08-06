Курс биткоина вскоре может взлететь: озвучен прогноз

Целью текущего движения курса биткоина является отметка в $49 тыс. Формально первая криптовалюта вышла из локального нисходящего тренда. При этом перед недавним взлетом котировки несколько раз отбивались от уровня в $31 тыс., а это свидетельствует о накоплении позиции крупными игроками.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер. "Фундаментальная картина остается позитивной. Число активных пользователей, совершающих транзакцию внутри дня, увеличилось на 30% в конце июля, до 325 тыс. кошельков. За предыдущую неделю с бирж вывели 40 тыс. монет биткоина – это крупнейший объем за всю историю", – сказал он.

В целом за июль вывели 100 тысяч монет. По словам эксперта, подобное свидетельствует об отсутствии намерений продавать криптовалюту в обозримом будущем и желании сохранить ее в ожидании более подходящих цен. Сейчас на кошельках бирж находится всего 13% от всей эмиссии первой криптовалюты.

Видео дня

Кроме того, развивается и сеть Ethereum. Так, число уникальных пользователей превысило 2,91 млн, а это на 65% больше чем в первых трех месяцах текущего года. "Интерес к сектору DeFi оказывает поддержку всему рынку, и биткоину в частности", – заключил Родлер.

По данным криптовалютной биржи CoinDesk, биткоин нынче стоит $40,8 тыс. Так, за прошедшие сутки стоимость главного криптоактива выросла на 4.97%.

Ранее сообщалось, что по итогам июля майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна транзакция биткоина потребляет в среднем около 1752 киловатт-часа электроэнергии. Это эквивалентно просмотру более 138 тысяч часов видео на YouTube или проведению 1,8 миллиона транзакций через платежную систему VISA.