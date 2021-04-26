Курс биткоина может вырасти: эксперты назвали важное условие

В ночь на 26 апреля курс биткоина начал резко расти с отметки в $46,9 тыс. При этом аналитики уверены, что еще рано говорить о завершении коррекции. Они назвали важную отметку для первой криптовалюты в $53,2-53,5 тыс.

Об этом сообщает "РБК Крипто". Аналитик Beinсrypto Валдин Тахири отметил, что технический анализ графика курса говорит о возможном будущем достижении криптовалютой еще одного минимума, прежде чем произойдет разворот тренда. Он назвал важную отметку для первой криптовалюты в $53,2 тыс., это зона сопротивления, которая должна быть преодолена для завершения коррекции.

Схожего мнения придерживается и аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. Он утверждает, что успешное преодоление отметок в $53,2 тыс. и $53,5 тыс. приведет к резкому росту курса актива. В таком случае он может за короткий промежуток времени подняться до $54,5 тыс. и $55 тыс.

По словам эксперта, в случае снижения котировок первой криптовалюты, падение замедлится в зоне $42,5-43 тыс. Джиндал считает, что уровнями поддержки могут выступить $51,5-51 тыс.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю биткоин подешевел на 18%, а 23 апреля цены падала до минимальной отметки с 6 марта – $47,5 тыс. Эксперты объяснили, чего ожидать от котировок на этой неделе.

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