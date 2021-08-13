Курс биткоина бьет рекорды: озвучен прогноз на август

Курс биткоина достиг отметки в $46,6 тыс., тем самым установив трехмесячный рекорд. При этом уже на следующей неделе первая криптовалюта может вырасти до $47 тыс. При этом самая высокая точка была зафиксирована в апреле – $64,8 тыс., об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk.

Стоимость биткоина на следующей неделе (16-22 августа) будет колебаться в рамках $43-47,8 тыс. за монету. Об этом OBOZREVATEL рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

"Оптимизм на крипторынке на протяжении последних трех недель уже привел к повышению цены биткоина на 56,5%, до уровня в $46,5 тыс. Учитывая период низкого новостного фона – ждем, что в третью неделю августа рост цен будет меньшим, и цена может попасть в диапазон колебания", – прогнозирует специалист.

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Также он отметил, что среди новостей, на которые стоит обратить внимание с одной стороны есть события начала августа, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что нуждается в дополнительных полномочиях по регулированию рынка криптовалют. Аргументом выступает то, что этот класс активов в отдельных случаях связан с мошенничеством, жульничеством и злоупотреблением.

С другой же стороны появляются сторонники отсутствия регулирования крипторынка. Там же, в США, Конгрессмен Патрик МакГенри обвинил SEC за требование юрисдикции над всеми криптовалютными биржами, в том числе не связанными с ценными бумагами. "Такой новостной фон сулит нам изменение цены в диапазоне, без однозначного роста или падения", – подытожил Ковальчук.

Ранее аналитик Bloomberg Майк Макглоун спрогнозировал рост курса главной криптовалюты до $100 тыс. В последнее время биткоин находится в фазе роста.

"Биткоин, похоже, имеет поддержку у отметки возле $30 тыс., что сравнимо с $4 тыс. в начале 2019 года, и мы видим параллели с производительностью от той отметки. Они могут иметь сравнительный анализ криптовалюты на пути к $100 тыс.", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестный хакер взломал блокчейн-платформу Poly Networ и вывел в криптовалюте примерно $600 млн. Это самая большая криптокража в истории. При этом после кражи хакер попросил кошелек с мультиподписью, чтобы вернуть средства.