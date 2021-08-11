Хакер украл биткоинов на рекордные $600 млн, но обязался их вернуть: известны подробности

Неизвестный хакер взломал блокчейн-платформу Poly Networ и вывел в криптовалюте примерно $600 млн. Это самая большая криптокража в истории.

Об этом сообщает CoinDesk. При этом после кражи хакер попросил кошелек с мультиподписью, чтобы вернуть средства.

В свою очередь Poly Network создала три электронных кошелька в надежде, что хакер сдержит свое слово и вернет хотя бы часть украденных денег. Злоумышленник заявил, что он уже и так стал "легендой" после кражи. В результате расследования обнаружили уязвимость в системе, которой и воспользовался хакер.

Видео дня

Ранее сообщалось, что из-за обвала рынка криптовалют криптоинвесторы потеряли $15,5 млрд. Самую большую сумму в абсолютном долларовом выражении потерял 29-летний основатель консалтинговой компании Alameda Research и биржи FTX и один из самых молодых миллиардеров планеты Сэм Бэнкман-Фрид.

Так, к 10 мая перед коррекцией капитал Бэнкмана-Фрида составил $16,7 млрд, однако всего за день упал до $11,5 млрд. При этом уже к июню потери миллиардера составили $8,4 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитик Bloomberg Майк Макглоун спрогнозировал рост курса главной криптовалюты до $100 тыс. В последнее время биткоин находится в фазе роста.