Курорты, роскошь, суперкары: задержан самый разыскиваемый криптоаферист Европы

Европол и испанская полиция провели совместную операцию по задержанию криптомошенника, которого уже назвали "одним из крупнейших в Европе". Деньги, полученные обманным путем, он тратил на роскошную жизнь, в том числе элитные автомобили и отдых на шикарных курортах.

Как сообщает El Pais, 45-летний португалец был задержан 1 января в Валенсии. Во время обыска в его гараже обнаружили 13 суперкаров, а совокупная сумма изъятых активов, в которые также входили компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и "холодные" криптокошельки, превысила 2,5 млн евро.

Операция Bitdrop по поимке преступника длилась около полугода. Нарушителя в августе 2020-го вычислило частное детективное агентство District 46, в которое обратился "вкладчик", усомнившийся, что он сможет получить обратно свои 150 тыс. евро.

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"Мы провели расследование и, собрав большое количество информации, пришли к выводу, что все это выглядело как афера. Проинформировав об этом нашего клиента, мы передали свой отчет в Гражданскую гвардию", – говорит директор District 46 и криминолог Хуан де Диос Варгас.

Согласно данным издания Confilegal, имя задержанного – Витор Мануэль Батиста Фахардо. В феврале 2020 года он создал компанию DXR 3200 Investments Spain, через которую предлагал жертвам покупать биткоин. На данный момент деятельность и компании, и ее сайта прекращена.

Мужчина организовал классическую схему Понци. От аферы пострадали преимущественно граждане Португалии, Испании, но также удалось определить личность потерпевших из Люксембурга и Швейцарии.

Злоумышленник достаточно открыто действовал через онлайн-платформу для криптоинвестиций. Его мошеннический сайт рекламировали на спортивных мероприятиях, в радиопередачах и даже благотворительные организации.

Жертв привлекали обещаниями еженедельной прибыли от 2,5%. При этом доход участников строился только на взносах новых обманутых "вкладчиков".

При этом сам аферист вел роскошную жизнь, покупая дорогие автомобили и отдыхая на элитных курортах. Теперь ему предъявили обвинения по семи пунктам, связанным с мошенничеством и отмыванием денег, но поместили ли его под стражу, точно неясно.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, за последнее десятилетие подобные аферы стали самым доходным типом мошенничества в криптосекторе. С 2011 года таким образом были украдены $7,12 млрд.