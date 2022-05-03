Крупнейшая криптобиржа Европы дала работу сотням украинцев в ЕС

Крупнейшая криптовалютная биржа Европы WhiteBIT присоединилась к списку ответственных работодателей и в условиях прододжающейся в Украине войны обеспечила работой сотни своих украинских работников. Европейская штаб-квартира компании переехала в Испанию, откуда и будут работать специалисты.

Об этом в своем Instagram сообщил генеральный директор площадки Владимир Носов. Он отметил, что на испанский рынок WhiteBIT вышла после важных переговоров с представителями местного бизнеса и госсектора.

"Европейская штаб-квартира WhiteBIT отныне в Испании. Это означает, что около 300 из 580 наших украинских специалистов будут в дальнейшем создавать качественный продукт, а их семьи будут чувствовать себя в безопасности", – отметил Носов, назвав главными принципами компании масштабирование и помощь Украине.

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Также CEO биржи встретился с украинским послом в Испании Сергеем Погорельцевым. Стороны сошлись на важности объединения усилий государства и бизнеса для обеспечения безопасности и помощи украинцам.

Носов напомнил, что WhiteBIT с первого дня военного вторжения российских войск поддерживает украинцев. Усилиями платформы и ее сообщества было собрано 96 млн грн, из них 44 млн пожертвовала сама биржа и ее руководство.

Кроме этого, на платформе ограничили регистрацию новых пользователей из РФ и убрали торговые пары с рублем. Также биржу интегрировали в государственный портал "Дія", что позволяет быстрее и в больших объемах собирать средства на гуманитарную помощь, поскольку время верификации аккаунта сократилось до 1 минуты.

Немаловажно, что эта компания стала первым криптовалютным партнером МИД Украины, подписав меморандум о сотрудничестве с министерством. "Вскоре WhiteBIT анонсирует первые победы подписанного совместно с МИД Украины меморандума!", – заверил Владимир Носов.

Также OBOZREVATEL сообщал, что именно WhiteBIT победила на криптовалютном аукционе за 900 тыс. гривен за золотую медаль украинского параканоиста Сергея Емельянова, которую он выборол на Паралимпийских играх в 2020 году. Несмотря на это, награду было решено оставить гребцу.