Криптовалюты фундаментально необходимы: критик биткоина признал свою неправоту
Биткоин является фундаментально необходимым для западных стран. Так считает известный криптоскептик Дэвид Хейнемейер Ханссон, который признал неверными свои предыдущие заявления насчет первой криптовалюты.
Об этом разработчик веб-фреймворка Ruby on Rails заявил в своем блоге на сайте Hey. Ханссон утверждает, что осознание ошибочной позиции на него снизошло на фоне протестов дальнобойщиков в Канаде.
Раньше он считал криптовалюту актуальной только для развивающихся или авторитарных государствах, наподобие Венесуэлы, Китая и Ирана. Поэтому, по его словам, “стабильные западные демократии", управляемые “верховенством закона", мало нуждаются в блокчейне.
"Я вынужден признать свою неправоту касательно фундаментальной необходимости криптовалют в западных странах", – подчеркнул Ханссон. Он также назвал всех сторонников первой криптовалюты “биткоин-чудаками" и пророками.
Разработчик признал, что его решение отказаться от криптовалюты было поспешным. “Вместо этого следует ценить фундаментальную свободу транзакций, которую мы защищаем всеми силами", – призывает бывший критик биткоина.
В конце января канадскую Оттаву охватили протесты водителей-дальнобойщиков против введения паспортов вакцинации для поездок в США. Акции "Конвоя свободы" длились три недели, а их целью стала политика правительства Джастина Трюдо в целом.
Сочувствующие со всего мира помогали протестующим средствами, в том числе и криптовалютой. Но 17 февраля Верховный суд провинции Онтарио заморозил миллионы долларов на этих счетах.
Стоит отметить, что в 2021 году криптовалюта стала настоящим открытием для благотворительности. Количество пожертвований, которые прошли через платформу Giving Block, выросло в 15 раз – до $69 млн.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что биткоин несет для инвесторов меньше рисков, чем криптовалюта Ethereum. Финансовые аналитики назвали его более волатильным и менее децентрализованным активом.