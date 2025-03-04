Распоряжений не было: в Пентагоне опровергли сворачивание наступательных киберопераций против России – Bloomberg

В Пентагоне опровергли сообщение СМИ, согласно которому министр обороны США Пит Хегсет приказал прекратить кибероперации против страны-агрессорки России. Он не отменял и не откладывал никакие операции, направленные против российских целей.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника. Там добавили, что не было никакого приказа об отказе от этого приоритета.

Как пишет издание, сообщение об остановке вызвало гневную реакцию демократов, включая лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера. Он заявил, что администрация президента США Дональда Трампа разрешает "свободный доступ, поскольку Россия продолжает осуществлять кибероперации и атаки программ-требователей против критической американской инфраструктуры".

В сообщении об остановке отмечается, что это произошло перед тем, как Трамп и Владимир Зеленский открыто конфликтовали в Овальном кабинете в пятницу, 28 февраля. Это было охарактеризовано как попытка заставить РФ согласиться на переговоры по прекращению войны в Украине.

В Пентагоне отказались комментировать предварительные сообщения о сворачивании наступательных киберопераций, но отметили, что для Хегсета безопасность американских войск является важным приоритетом.

"Киберкомандование США наблюдает за 135 командами "кибернетических миссий", или "подразделением действий", сообщает командование на своем веб-сайте. Подразделения, участвующие в наступательных операциях – это группы кибербоев", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Соответствующее решение касается всей техники для ВСУ, которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах. По словам аналитиков, это "мирный прямой ответ" американского лидера на "плохое поведение" его украинского коллеги.

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