В Канаде впервые за 50 лет введут чрезвычайное положение из-за протестов дальнобойщиков

Власть Канады может впервые с 1970 года применить Закон о чрезвычайном положении из-за массовых протестов дальнобойщиков. Они устроили митинги против обязательной вакцинации.

О введении режима ЧП заявил премьер-министр Джастин Трюдо в понедельник, 14 февраля, передает Reuters. Канадский парламент должен одобрить применение мер в течение семи дней, а также имеет право отменить их.

"Блокады наносят ущерб нашей экономике и ставят под угрозу общественную безопасность. Мы не можем и не позволим продолжать незаконную и опасную деятельность", – сказал Трюдо.

Политик добавил, что в стране существуют серьезные проблемы со "способностью правоохранительных органов эффективно обеспечивать соблюдение закона".

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Протестующие блокировали Амбассадорский мост, жизненно важный торговый путь в Детройт, в течение шести дней, а в воскресенье, 13 февраля, полиция разогнала протест. Мост был заблокирован грузовиками, однако Верховный суд постановил под угрозой конфискации убрать технику. Мост обеспечивает четверть от общего объёма торговли между США и Канадой.

Митинги под названием "Конвой свободы" организовали дальнобойщики, а потом к ним подключились все, граждане критикующие политику Трюдо – от ограничений, связанных с пандемией, до налога на выбросы углерода.

Всего протесты длятся уже несколько недель. Полиция арестовала 11 человек. По словам правоохранителей, они были с винтовками, пистолетами, бронежилетами и боеприпасами.

Закон о чрезвычайном положении позволяет федеральному правительству отменять полномочия провинций и разрешать специальные временные меры для обеспечения безопасности во время чрезвычайных ситуаций в стране. Этот закон применялся только один раз в мирное время, в 1970 году, отцом Трюдо, бывшим премьер-министром Пьером Трюдо.

Четыре премьер-министра провинций – в Альберте, Квебеке, Манитобе и Саскачеване уже выступили против планов применения закона, заявив, что в этом нет необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канадской провинции Квебек введут специальный налог для людей, которые отказываются получить первую дозу вакцины от COVID-19. Как заявил премьер-министр Квебека Франсуа Лего, власти работают над вкладом в здравоохранение для граждан, которые отказываются от вакцинации по немедицинским причинам.