В Канаде ввели чрезвычайное положение из-за протестов дальнобойщиков: чего требовали и какие запреты действуют

Правительство Канады приняло решение ввести чрезвычайное положение из-за массовых акций протестов "Конвой свободы". Теперь власти страны наделены огромными временными полномочиями, которые позволяют применять необходимые меры для подавления протестов дальнобойщиков. В частности, это решение позволяет отменять ряд гражданских прав, включая временные ограничения перемещения по стране.

Примечательно, что решение ввести чрезвычайное положение было принято после того, как в провинции Альберта полиция задержала 11 митингующих и обнаружила у них арсенал огнестрельного и холодного оружия. Об этом сообщает The New York Times.

Стоит отметить, что этот шаг является первым разом, когда правительство предприняло такие действия за полвека, и самой жесткой реакцией премьер-министра Джастина Трюдо с тех пор, как начались протесты дальнобойщиков, охватившие страну.

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Принятие столь жесткого решения позволит федеральному правительству Канады расширить меры по открытию заблокированных пунктов пересечения границы с США и разблокировать движение для 400 грузовиков в столице страны Оттаве. Власти отмечают, что начавшиеся в конце января протесты затрудняют движение транспорта, подрывают экономику и беспокоят жителей городов и районов, где скопились грузовики протестующих.

Глава правительства Трюдо подчеркнул, то акции протеста являются незаконными и подрывают безопасность в стране. Также он добавил, что введение чрезвычайного положения стало последним средством для наведения порядка.

Кроме того, несмотря на то, что закон подразумевает запрет публичных собраний и ограничивает поездки в определенные районы, Трюдо неоднократно подчеркивал, что этот закон не будет использоваться для приостановления основных прав граждан. Неудивительно, что принятие такого решения вызвало волну критики в обществе, однако часть канадцев поддержали жесткие меры по борьбе с массовыми протестами и даже просили власть применить армию в отдельных районах.

Стоит отметить, что решение применить закон о чрезвычайном положении было принято после того, как Королевская канадская конная полиция в Альберте заявила, что арестовала 11 протестующих и изъяла большой тайник с оружием, в том числе пистолеты и мачете. В заявлении полиции говорится, что арестованные были готовы в любой момент применить силу против правоохранителей, если будут предприняты какие-либо попытки подавить протесты.

По информации CTV News, закон о чрезвычайном положении действительно затрагивает ограничение ряда гражданских прав, и полиция вправе руководствоваться этим решением в различных ситуациях. В то же время издание выделило 5 особенностей закона, которые будут применимы на практике:

Охрана пунктов вакцинации от COVID-19. среди мест, которые правительство рассматривает как объекты критической инфраструктуры, есть больницы и места, где вводят вакцины против коронавируса. В настоящее время в этой стране такие места включают, в том числе, аптеки и некоторые крупные магазины. Другими примерами критической инфраструктуры являются аэропорты, порты, железные дороги, коммунальные и энергетические объекты, а также международные пограничные переходы.

Дети не посещают места протестов. В запрете на приведение детей в места, где происходят эти протесты и блокады, указывается, что человек не может заставлять лиц моложе 18 лет приходить на эти демонстрации или находится в пределах 500 метров от них. Существуют исключения для людей, которые живут, работают или перемещаются через эти районы по другим причинам.

Защита военных мемориалов. Среди мест, которые правительство считает охраняемыми, есть военные мемориалы в свете актов осквернения, увиденных в Оттаве. В частности, согласно закону это "любое имущество, представляющее собой здание, сооружение или его часть, которое в первую очередь служит памятником в честь лиц, погибших в результате войны. Среди других охраняемых мест – весь парламентский участок, который включает в себя несколько федеральных зданий, офисных помещений и официальные резиденции.

Выполнение приказов. Что касается руководства основными службами, например водителями эвакуаторов, приказ может быть сделан устно или письменно, и человек обязан его выполнить.

Иммунитет в гражданском судопроизводстве. Существует "иммунитет" для тех, кто следует распоряжениям правоохранителей в соответствии с законом. Это означает, что банки, которые заморозили выплаты и финансирование, или водители эвакуаторов не столкнутся с попыткой гражданского иска позже. В правилах конкретно указано, что "никакие разбирательства в соответствии с Законом о чрезвычайных ситуациях и никакие гражданские иски не возбуждаются против организации за соблюдение этого приказа".

Акции протеста "Конвой свободы" (Freedom Convoy) начались в Канаде в конце января 2022 из-за того, что водителей грузовиков обязали иметь паспорта вакцинации от COVID-19. Предшествовало этому вступление в силу 15 января распоряжения правительства о требовании паспорта вакцинации при пересечении границы с Соединенными Штатами Америки.

При этом, согласно информации организации водителей грузовиков Canadian Trucking Alliance (CTA) 85 % из 120 тысяч канадских водителей вакцинированы от коронавируса. В связи с этим премьер-министр Трюдо назвал протестующих "маргинальным меньшинством". Спустя несколько дней сотни дальнобойщиков устроили акции протеста в столице Канады с требованием отменить все ограничения, связанные с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канадской провинции Квебек введут специальный налог для людей, которые отказываются получить первую дозу вакцины от COVID-19. Как заявил премьер-министр Квебека Франсуа Лего, власти работают над вкладом в здравоохранение для граждан, которые отказываются от вакцинации по немедицинским причинам.