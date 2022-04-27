Криптовалюта оказалась не нужна: биткоин-проект в Сальвадоре провалился

Биткоин не получил широкого распространения в Сальвадоре после признания этой криптовалюты законным платежным средством. Получив бонус от государства, абсолютное большинство сальвадорцев больше не пользовались "национальным" криптокошельком.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским Национальным бюро экономических исследований. Авторы доклада пришли к выводу, что среди сальвадорцев невелика доля использование биткоинов для повседневных транзакций.

Сальвадор объявил биткоин законным платежным средством и приравнял его к доллару в сентябре 2021 года. Инициатором этого решения стал президент страны Найиб Букеле, однако впоследствии власти подверглись жесткой критике со стороны международных финансовых организаций. В частности, Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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Для операций с криптовалютой было создано приложение Chivo, при загрузке которого сальвадорцы получали бонус в виде $30. Опрос 1800 домохозяйств показал, что, потратив эти деньги, 3 из 5 граждан больше не пользовались приложением.

Также оказалось, что абсолютное большинство сальвадорских граждан не использовали это приложение для уплаты налогов и для перечисления средств (95% и 89% соответственно). Хотя именно это и было заявленной целью принятия так называемого "закона о биткоине".

Кроме того, оказалось, что сальвадорцам не нужны и сотни криптоматов, установленных после легализации биткоина. Больше половины граждан вообще ни разу ими не пользовались.

При этом лишь каждый пятый признался, что после легализации биткоина он стал меньше пользоваться наличкой. Однако об этом смогли сказать только 15% опрошенных владельцев кредитных карт.

Что же касается принятия биткоина в качестве платежного средства, то лишь 1 из 5 бизнесов начал принимать первую криптовалюту. Более того, почти 90% фирм, которые принимают биткоины, сразу после этого конвертируют их в доллары.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Украине также идет постепенное принятие криптовалют. После принятия закона о регулировании этой отрасли, крупнейшая европейская биржа WhiteBIT стала партнером Министерства иностранных дел, что позволит еще эффективнее поддерживать украинских беженцев за границей.