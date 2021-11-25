Цена хлебной криптовалюты Bread взлетела в семь раз за несколько часов

В ночь с 23 на 24 ноября стоимость криптовалюты Bread резко выросла – курс токена BRD увеличился более чем на 700% за несколько часов. Толчок альткоину придала покупка его разработчика, одноименной компании, криптобиржей Coinbase.

Bread является бесплатной платформой для криптовалютных кошельков с открытым исходным кодом. В 2014 году их приложение BRD Wallet (тогда еще BreadWallet) стало первым криптовалютным кошельком в App Store. В течение семи лет количество его пользователей достигло отметки в 10 млн.

О слиянии в Bread сообщили 24 ноября – команда BRD присоединится к команде Coinbase Wallet. Сумма сделки при этом не раскрывается.

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В компании утверждают, что их кошелек продолжит работать без изменений. А в 2022 году пользователям предложат перейти на платформу Coinbase.

На этом фоне цена токена BRD устремилась вверх и, согласно данным Coinmarketcap, за несколько часов подскочила с $0,1605 до $1,67. Позже курс скорректировался до $1,41, а его суточный прирост при этом составил 744%. Капитализация криптовалюты превысила $100 млн.

В Coinbase подтверждают покупку компании (уже 18-ую с 2018 года). В своем Twitter криптобиржа отметила наличие у Bread "глубоких познаний" в области самостоятельного хранения средств. Саму сделку назвали "инвестицией в самостоятельное хранение и Web3".

Пока что до конца неясно, как именно в Coinbase хотят изменить свой кошелек за счет сотрудничества с BRD. Ведь Coinbase Wallet уже поддерживает функцию самостоятельного хранения криптовалют.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее в ноябре криптовалюта Shih Tzu, названная в честь породы ши-тцу, в течение нескольких минут подорожала почти в 7 тыс. раз. Суточный прирост токена составил 699919%.