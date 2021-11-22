Криптовалюта-шутка подорожала в 7000 раз за несколько минут

Вслед за токеном HUSKYX, взлет которого в ноябре 2021 года на 45 000% удивил многих, резко выросла и другая "собачья" криптовалюта – Shih Tzu (SHIH), названная в честь породы ши-тцу. В течение нескольких минут ее стоимость выросла почти в 7 тыс. раз.

Согласно данным Coinmarketcap, 22 ноября Shih Tzu подорожала с $0,000000009073 до $0,00007693. Позже курс все-таки скорректировался до $0,000021.

Суточный прирост токена составил 699919% – 22 ноября это стало абсолютным рекордом для онлайн-сервиса. Рыночная капитализация токена составляет $22,9 млрд.

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Создатели Shih Tzu называют его токеном-мемом, созданном на блокчейне Ethereum. Токен используется для NFT-площадки, на которой создаются лоты, посвященные осведомлению общества вопросам о бездомных животных. Средства от продажи будут частично поступать зоозащитным организациям PETA и The Humane Society.

"Миссия Shih Tzu – открыть новую эру децентрализации и прозрачности в отрасли, ориентированной на бездомных животных и людей с ограниченными возможностями ... Конечная миссия – улучшить жизнь домашних животных во всем мире", – говорится в "белой книге" токена.

Авторы криптовалюты также планируют создать собственный криптовалютный кошелек. Еще они хотят объединить вокруг Shih Tzu множество любителей домашних животных и создать приложение, в котором пользователи смогут:

заказывать NFT в честь своих питомцев;

организовывать сбор средств;

устраивать голосования.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ноябрь стал удачным и для нескольких других криптовалют. Одной из них является малоизвестная монета KokoSwap. В течение недели ее курс рухнул на 99,9%, после чего взлетел на 76000%.