"Криптоцерковь" в США обвинили в отмывании денег через биткоины

В США организаторы двух религиозных организацией, в том числе “криптовалютной церкви", признались в мошенничестве с виртуальными активами. В результате им удалось отмыть $10 млн.

Как сообщили в управлении генерального прокурора США в штате Нью-Гемпшир, речь идет о создателях “Криптоцеркви Нью-Гемпшира" Эндрю и его супруге Рене Спинелла, а также учредителе “Церкви невидимой руки" Ричарде Поле.

Обвиняемые уже признали свою вину. С 2016 по 2021 год они открывали на свои имена и на указанные организации счета в банках для торговли криптовалютой другим подозреваемым Йеном Фриманом, главой расположенного в городе Кин "Биткоин-посольства".

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В частности, Рене Спинелла открыла счет для “Криптоцеркви Нью-Гемпшира", который предназначался только для получения пожертвований. Однако в последствии он использовался исключительно для обмена виртуальных активов Фрименом.

Фактически их обвиняют в организации нелицензионного криптообменника, чем которую отмывались деньги преступников. Семейство Спинелла и Фриман брали за это комиссионные.

“Используя мошеннические средства, чтобы ввести банки в заблуждение относительно истинного назначения этих банковских счетов, ответчики помогали в управлении незаконным бизнесом с виртуальной валютой", – заявил прокурор Джон Фарли. Он отметил, что подобные действия наносят ущерб целостности финансовой системы США.

В ФБР констатировали, что подсудимые осознанно пошли на преступление. “Состоявшиеся на на прошлой неделе судебные разбирательства показали, что такие преступные действия имеют серьезные последствия", – подчеркнул глава отделения ведомства в Бостоне Джозеф Бонаволонта.

Приговор Рене и Эндрю Спинелла будет вынесен 28 июня. Всего по данному делу в марте 2021 года было задержано шесть человек, включая Йена Фримена, который предстанет перед судом 1 ноября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, о задержании в Киеве мошенников, которые предлагали украинцам и иностранцам вложить деньги и получить сверхприбыль с помощью спекуляций на криптовалютном рынке. Таким образом они выманили у жертв 3 млн грн.

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