Криптопроект Цукерберга закрывается? Для Diem ищут нового хозяина

Амбициозный криптовалютный проект создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга Diem (в прошлом – Libra) оказался под угрозой. Инициативу могут продать новым владельцам, что отсрочит сближение корпорации Meta с блокчейном.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные осведомленные источники. Diem Association уже ведет переговоры о продаже интеллектуальной собственности, чтобы таким образом вернуть средства инвесторам.

При этом предполагаемая сумма сделки, как и способ оценки интеллектуальной собственности, остаются неизвестными. Собеседники журналистов допускают, что в Diem вообще могут не найти покупателя.

Причиной такого решения могут быть проволочки с запуском Meta (бывшей Facebook) собственного стейблкоина – стабильной криптовалюты – Diem USD. В 2021 году Федеральный резерв США (ФРС), исполняющий функции нацбанка страны, не дал эмитенту монеты Silvergate Bank "зеленый свет".

Видео дня

Мнение властей по этому поводу неясно. Ни в ФРС, ни в Diem Association, ни Meta эту информацию не комментировали.

Один источник уточнил, что Meta владеет примерно третьей частью компании. Остальные инвесторы остаются неизвестными, но партнерами проекта на сайте Diem называют венчурные компании Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Ribbit Capital, Thrive Capital и сингапурскую госкомпанию Temasek Holdings.

Запуск криптовалюты Facebook

Корпорация Марка Цукерберга безуспешно пытается выпустить собственный стейблкоин с 2018 года. Для этого даже был создан кошелек Novi, но, поскольку планы Meta так и не увенчались успехом, хранить в программе можно только монеты Paxos Dollar (USDP).

Из-за планов выпустить собственную криптовалюту Марка Цукерберга даже вызывали для дачи показаний в Конгресс США. На этом фоне Libra, как тогда называли Diem, пришлось провести ребрендинг.

Сказалось и сопротивление властей. Президентская рабочей группа по финансовым рынкам опубликовала требование к эмитентам стейблкоинов: это должны быть регулируемыми банками, если выпускаемые ими монеты будут использоваться как средство покупки и продажи.

Регуляторы выразили опасения насчет чрезмерной концентрации экономической власти у Meta и, как следствие, Цукерберга. В первую очередь их волнует объединение эмитента стабильной криптовалюты с крупной корпорацией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что решение Цукерберга переименовать корпорацию Facebook вызвало появление множества новых криптовалют-фейков. Всего было обнаружено больше 100 токенов, содержащих в своем названии (или сокращении) Meta.