'Король криптовалют' ослабел: как использовать доминирование биткоина в свою пользу

Одним из основных рыночных показателей биткоина (BTC) как актива является его доминирование на рынке. Опираясь на эти данные, инвесторы строят свои стратегии, вкладывая деньги в первую криптовалюту или альтернативные проекты.

OBOZREVATEL разобрался, что влияет на “силу" самой популярной криптовалюты, а также как этот показатель отражается на других монетах.

Что такое доминирование Bitcoin?

Доминирование биткоина на рынке криптовалют – это доля от совокупной капитализации крипторынка, которая приходится на BTC. Согласно данным CoinMarketCap, за год этот показатель упал с 60% до 42%.

Для более глубокого анализа был создан Индекс реального доминирования Bitcoin. Он отражает соотношение капитализации первой криптовалюты и других монет, принявших консенсус Proof-of-Work (PoW), то есть предполагающих майнинг.

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Логика этого показателя заключается в том, что многие альткоины не стремятся к конкуренции с биткоином. Поэтому такой индекс может более точно отражать картину насчет доминирования BTC.

Как доминирование биткоина влияет на альткоины?

Доминирование BTC может напрямую влиять на курс альткоинов, поскольку отражает объем их торгов на рынке, пишет Cointelegraph. Как правило, если доминирование первой криптовалюты растет, эксперты рекомендуют переводить криптоактивы в BTC, и наоборот – при снижении советуют держать больше альткоинов.

При этом называть доминирование биткоина показателем “медвежьего" или “бычьего" (то есть замедляющегося или, соответственно, растущего) рынка будет некорректно. Но между этими определениями все же существует некоторая корреляция.

Например, при “бычьей" тенденции доминирование BTC снижается, потому что при росте рынка много инвестиций вливаются в альткоины, что ведет к расширению крипторынка. И наоборот – на “медвежьем" рынке биткоин обычно доминирует сильнее, потому что этот актив надежнее остальных.

Но следует учитывать и то, что доминирование биткоина может снизиться даже при росте курса актива. Это может произойти, если в криптовалютный рынок в целом вливается много средств, но в альткоины инвестиций поступает больше, чем в Bitcoin.

“При нестабильной ситуации на рынке инвесторы хеджируют риски вложениями в более надежные активы. В случае с крипторынком, такими активами выступают не только устоявшиеся альткоины, но также стейблкоины. Скажем, на текущий момент, по данным IntoTheBlock, наблюдается увеличение количества держателей USDT среди холдеров (от 1 года) и круизеров (от месяца до года). Что действительно может быть сигналом к новому бычьему циклу. При этом балансы трейдеров (держатели тезера до 1 месяца) показывают, наоборот, отрицательную динамику", – уточняет аналитик криптовалютной биржи WhiteBIT.

В целом показатель доминирования биткоина дает лишь поверхностную картину криптовалютного рынка. Чтобы получить более полное видение, следует учитывать и другие факторы.

Иногда доминирование может снижаться из-за краткосрочного взлета одного из криптопроектов или утечки инвестиций со всего рынка целиком. Поэтому, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, следует самостоятельно изучить ситуацию на рынке.

Влияние “силы" биткоина на торговлю

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при попытке торговать, исходя из показателя доминирования биткоина. Во-первых, необходимо учитывать, что доминирование биткоина может снизиться при росте интереса даже к одному альткоину. Также лучше учитывать намерения некоторых популярных проектов, которые могут привести к долгосрочному влиянию на рынок альткоинов.

Новые монеты появляются на крипторынке постоянно. Некоторые из них привлекают миллионные инвестиции, что может привести к непропорциональному снижению доминирования BTC.

Но зачастую молодые проекты так же стремительно теряют свою популярность, либо нередко оказываются мошенническими. Поэтому пользователи выводят свои вложения и доминирование биткоина восстанавливается.

Многие эксперты считают, что биткоин уже не сумеет доминировать на уровне 90% и выше, как это было раньше. Но примеру Сальвадора могут последовать и другие страны, легализовав BTC как законное платежное средство – это может усилить позиции актива на рынке.

С другой стороны, можно говорить о тенденции к росту популярности альткоинов. Это может привести к тому, что доминирование биткоина опустится еще ниже.

Но следует помнить, что падение биткоина не всегда означает крах рынка в целом – нисходящий тренд одного актива не обязательно приведет к нисходящему тренду другого. Например, трейдеры уже сталкивались с ситуациями, когда при снижении стоимости биткоина эфир оставался более стабильным.

А по мере того, как альткоины все активнее проникают в массовое восприятие, обвалы биткоина будут влиять на рынок все слабее. Доминированию этой криптовалюты способствует и то, что она является самой популярной, но если другие монеты начнут наступать на этот статус.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, некоторые эксперты уже заявляют о "сезоне альткоинов". Но при этом они говорят о сезонности – каждую зиму (кроме 2021 года) биткоин систематически теряет свое влияние и набирает его к лету.