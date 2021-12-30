Трон "короля криптовалют" зашатался: влияние биткоина резко снизилось

Доминирование биткоина (BTC) на крипторынке опустилось до психологической отметки в 40%. Это отражает снижение влияния первой криптовалюты на другие монеты.

Доминирование криптовалюты на рынке определяется соотношением между ее рыночной капитализацией ($905,27 млрд для Bitcoin) и совокупной рыночной капитализацией всей криптовалюты ($2,24 трлн). С начала года этот показатель для биткоина постепенно снижался.

Согласно данным TradingView, за минувший год доминирование биткоина сократилось с 69% до 40% и приблизилось к историческому минимуму – 37%. По состоянию на 29 декабря в топ-10 самых влиятельных активов входят:

Видео дня

Bitcoin – 40,12%;

Ethreum – 19,96%;

Binance Coin – 3,9%;

Tether – 3,45%;

Solana – 2,4%;

HEX – 2,4%;

Cardano – 2,11%;

USD Coin – 1,86%;

XRP – 1,77%;

Polkadot – 1,25%.

Падению доли биткоина в совокупной капитализации криптовалют не может помешать даже то, что с начала года стоимость первой криптовалюты увеличилась на 64% (при этом, за последний месяц она снизилась на 16%). Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 29 декабря один BTC торгуется на уровне $47,9 тыс.

На этом фоне на сайте TradingPlatforms были опубликованы результаты исследования, согласно которому за последние 7 лет доминирование альткоинов на рынке увеличилось втрое – с 21% до почти 60%. Это может сигнализировать о приближающемся "сезоне альткоинов".

В то же время, криптоаналитик Altcoin Sherpa заявил в Twitter, что "сезон альткоинов" длится уже целый год. В качестве подтверждения он привел диаграмму с нисходящим трендом доминирования биткоина.

При этом он обратил внимание на сезонность уровня доминирования BTC. По словам эксперта, каждую зиму (кроме 2021 года) первая криптовалюта систематически теряет свое влияние, набирая его к лету.

Однако снижение этого показателя в целом он объясняет ростом популярности криптовалют, которые используются в DeFi и NFT-секторе (в том числе на аукционах и в играх), для метавселенной, а также L1-операций (то есть, первого уровня). Это такие токены, как Solana, Axie Infinity, The Sandbox и Terra.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в декабре 2021 года было добыто 90% всех биткоинов. То есть 18,89 млн из 21 млн максимальной эмиссии.