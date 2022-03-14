Украина начала использовать систему Clearview AI, которая распознает людей и опровергает фейки – Reuters

Министерство обороны Украины с 12 марта начало использовать технологию распознавания лиц Clearview AI. Американский стартап сам предложил украинской стороне раскрывать личности российских оккупантов, бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на письмо исполнительного директора компании Хоана Тон-Тхата. Он направил его Киеву после того, как Россия вторглась в нашу страну, назвав свои действия "спецоперацией".

Советник Clearview, экс-дипломат при президентах США Бараке Обаме и Джо Байдене Ли Волоски добавил, что Украина получает бесплатный доступ к этой мощной поисковой системе. Среди прочего, она позволяет проверять представляющих интерес людей на контрольно-пропускных пунктах.

Видео дня

Основатель Clearview сказал, что в его стартапе есть более 2 миллиардов изображений из российской социальной сети "ВКонтакте" из общей базы данных, насчитывающей свыше 10 млрд фотографий.

Это может помочь Украине легче идентифицировать погибших российских оккупантов, чем пытаться сопоставить отпечатки пальцев, и работает, даже если есть повреждения лица, подчеркивает Тон-Тхат.

В его письме также говорится, что технология может быть использована для воссоединения беженцев, разлученных со своими семьями, выявления российских оперативников и помощи правительству в разоблачении ложных сообщений в социальных сетях, связанных с войной.

Стоит отметить, что эта американская технология имеет критику: некоторые утверждают, что распознавание лиц может неправильно идентифицировать людей на контрольно-пропускных пунктах и в бою. Несоответствие может привести к гибели гражданских лиц.

В ответ исполнительный директор Clearview заявил, что технологию никогда не следует использовать в качестве единственного источника идентификации, и что он не хотел бы, чтобы она использовалась в нарушение Женевских конвенций, которые устанавливают правовые стандарты гуманитарного обращения во время войны. По словам Тон-Тхата, как и другие пользователи, те, кто находится в Украине, проходят обучение и должны вводить номер дела и причину поиска перед запросами.

Экс-дипломат Ли Волоски сказал, что в ближайшие дни ожидается развертывание Clearview в других частях правительства Украины. Издание же пишет, что Минобороны Украины не ответило на запросы о комментариях. Но ранее представитель Министерства цифровой трансформации заявил, что рассматривает предложения от американских компаний, занимающихся искусственным интеллектом, таких как Clearview. Ведь после российского вторжения многие западные компании пообещали помочь Украине, предоставив интернет-оборудование, инструменты кибербезопасности и другую поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское IT-сообщество создало бесплатный бот в Telegram – saveua_bot. Он координирует волонтерскую помощь на территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!