Интерпол объявил в розыск главу Binance? Криптомир взбудоражила громкая новость

В Twitter появились сообщения о том, что Интерпол объявил в розыск гендиректора биржи Чжанпэна Чжао. Это сказалось не только на нативном токене биржи BNB, но и на ведущей криптовалюте биткоин.

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Как сообщает Coindesk, известный в криптосообществе блогер Cobie опубликовал в своем микроблоге сообщение, зашифрованное методом SHA-256 – этот же алгоритм используется для защиты многих криптовалют, включая биткоин. Расшифровка сообщения гласит: "Красное уведомление Интерпола для СZ (сокращение от Чанпэн Чжао. – Ред.)".

Стоит отметить, что "красное уведомление" – указание для стран-членов Интерпола о необходимости ареста подозреваемого при его появлении на их территории для дальнейшей экстрадиции. Ранее аналогичная мера была предпринята в отношении До Квона – создателя рухнувшей криптовалюты Terra, рыночная капитализация которой была одной из крупнейших.

В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала против Binance и Чжао гражданский иск. Платформу обвинили в умышленном нарушении американского законодательства и отсутствии регистрации, необходимой для торговли криптовалютными деривативами.

В результате такого репутационного удара пользователи площадки за сутки вывели 3611 BTC. Эксперты не исключали открытия уголовного производства и запрета на операционную деятельность Binance в США.

Очевидно, на этом фоне вероятность объявления главы крупнейшей криптобиржи в мире в международный розыск не показалась такой уж невероятной. В связи с этим биржевой токен BNB упал на 4% за час – примерно до $300 за монету, обновив свой трехнедельный минимуму.

Также на 3% упала стоимость биткоина. Но 4 апреля первая криптовалюта сумела восстановиться, и по состоянию на 14:00 торгуется на уровне $28,18 тыс. за BTC.

Однако сам Чанпэн Чжао назвал "скриншоты" с сайта Интерпола, где он объявлен в розыск, отфотошопленными, а слухи о своем розыск, по его словам, являются FUD (страх, неуверенность и сомнения, от "Fear, uncertainty and doubt") – манипуляцией с целью очернить его и его компанию.

Ситуацию прояснил сам Cobie – информация о "красном уведомлении" для CZ была основана на слухах. Блогер уточнил, что зашифрованное сообщение не должно было быть расшифровано до подтверждения закодированной в нем информации – ранее он уже так поступал. Поэтому он извинился за случившееся.

Как сообщал OBOZREVATEL, Binance действительно сталкивается с проблемами. Несколько клиентов платформы подали на нее в суд с требованием компенсировать $1 млрд за продвижение незарегистрированных ценных бумаг.

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