Клиенты требуют от Binance $1 млрд: в чем обвиняют крупнейшую криптобиржу

Американские юридические фирмы Moscowitz и Boies Schiller Flexner подали в суд на крупнейшую криптобиржу в мире Binance. От площадки и ее основателя Чанпэна Чжао требуют компенсировать $1 млрд за продвижение незарегистрированных ценных бумаг.

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Иск был подан 31 марта в окружной суд Флориды от лица трех граждан США, которые потеряли деньги из-за операций на торговой площадке. По их словам, они год собирали доказательства того, что Binance торгует незарегистрированными ценными бумагами и платит отраслевым инфлюенсерам за незаконное продвижение своих услуг, сообщает Fortune.

В иске Binance называют "классическим примером централизованной биржи, которая продвигает продажу незарегистрированных ценных бумаг". Поэтому на нее, а также рекламировавших биржу баскетболиста "Майами Хит" Джимми Батлера, криптоблогеров Грэма Стефана и Бена Армстронга, возложили ответственность за потери, которые понесли клиенты торговой площадки.

Именно от них требуют выплатить $1 млрд за ущерб, причиненный инвесторам. При этом последним вовсе необязательно доказывать, что они потеряли деньги именно в связи с рекламой. Поэтому компенсации могут потребовать миллионы других людей, считают истцы.

В дальнейшем юристы планируют привлечь к ответственности еще больше знаменитостей, сотрудничавших с Binance. В самой компании предъявленные претензии пока что никак не комментировали.

Стоит отметить, что это уже второе судебное разбирательство в отношении торговой площадки и ее гендиректора, начатое за последнюю неделю. 27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обратилась в суд, обвинив Binance в отсутствии регистрации и нарушении регулирования товарных рынков США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что биржа и ее основатель Чанпэн Чжао привлекли внимание даже федеральных властей США. Американское Министерство юстиции расследует нарушение ими законов о борьбе с отмыванием денег и санкций и готовится предъявить уголовные обвинения.

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