Илон Маск потратил $2,9 млрд: курс Dogecoin опять взлетел

Криптовалюта Dogecoin резко подорожала после публикации декларации гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска, в которой говорится, что он приобрел внушительную долю акций компании Twitter. В связи с этим и значительно увеличилась доходность монеты.

Нормативный документ был опубликован Комиссией по ценным бумагам и биржам США 4 апреля. В нем сказано, что Маск является владельцем 73 486 938, или 9%, акций сети микроблогов. Таким образом, он стал крупнейшим акционером компании, обогнав даже ее основателя Джека Дорси.

Исходя из данных по закрытию биржевых торгов, стоимость одной акции Twitter составляет $39,31. Таким образом, в совокупности на такое приобретение Илон Маск потратил $2,89 млрд.

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На этом фоне курс Dogecoin (DOGE) взлетел примерно на 10%. Согласно данным крупнейшей европейской криптовалютной биржи WhiteBIT, стоимость мем-коина выросла с $0,1425 до дневного максимума в $0,1566.

На криптоаналитическом портале IntoTheBlock говорится, что на этом фоне доходность DOGE увеличилась до 63%, хотя ранее в марте опустилась до 54%. По этому показателю актив опережает топ-20 криптовалют по капитализации.

Илон Маск является известным популяризатором Dogecoin и других криптовалют. Согласно данным Bitcoin Treasuries, принадлежащий ему производитель электрокаров Tesla владеет 43,2 тыс. биткоинов совокупной стоимостью около $2 млрд.

Также Маск известен своей любовью к Twitter, где нередко высказывается в поддержку тех или иных активов. В 2021 года Tesla некоторое время принимала биткоины в качестве платы за машины, а в 2022-м клиентам разрешили покупать товары из интернет-магазина компании за DOGE.

Но, как уже сообщал OBOZREVATEL, курс первой “собачьей" криптовалюты не всегда реагирует на твиты Маска. В феврале он как минимум на одной из зарядных станций появится возможность оплаты за "заправку" электрокаров криптовалютой Dogecoin, но стоимость DOGE осталась неизменной.