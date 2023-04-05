Главный соперник биткоина резко подорожал: в чем причина

Крупнейшая после биткоина криптовалюта Ethereum (ETH) резко подорожала. Криптосообщество готовится к тому, что предстоящее крупное обновление этой сети приведет к росту стоимости актива.

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Согласно данным CoinMarketCap, к утру 5 апреля котировки ETH выросли на 5% за сутки – до $1920 за монету. Это является самым высоким показателем этой криптовалюты с августа 2022 года.

Рыночная капитализация крупнейшего альткоина достигла $230,6 млрд (на 4,3% больше, чем днем ранее). Также на $5,6 млрд за сутки выросло количество деривативных контрактов на фьючерсы "эфира".

Всплеск торговли ETH предшествует обновлению Shapella, которое объединяет два харфорка – Shanghai и Capella. Запланированный на 12 апреля апгрейд позволит реализовать EIP-4895 – предложение о вывeдении пользователями "эфиpа" из cтeйкинга (stETH). Кроме этого, обновление также снизит затраты на газ – кoмиccии зa тpaнзaкции.

Это может привести к двум последствиям. "Освободившийся" Ethereum (порядка 1,1 млн монет) может направиться на биржи, что создаст значительное давление со стороны продавцов. Но в более длительной перспективе это событие сделает стейкинг более доступным для пользователей.

О настроениях Ethereum-сообщества говорит Индекс страха и жадности этой криптовалюты, который поднялся до 63, что соответствует показателю жадности. Основываясь на ончейн-данных, некоторые отраслевые издания допускают, что ETH продолжит рост как минимум до $2150.

Shapella знаменует собой завершение второго этапа перехода блокчейна Ethereum от механизма консенсуса Proof-of-Work на более энергоэффективный Proof-of-Stake (PoS), что позволило сети отказаться от майнинга.

Этот процесс начался в сентябре 2022 года и получил название The Merge. Но помимо снижения энергозатратности блокчейна, ожидается, что этот переход повысит масштабируемость Ethereum благодаря распределению рабочей нагрузки по обработке данных в сети, повышению ее пропускной способности и производительности.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, The Merge позволило значительно снизить количество электроэнергии, необходимой для функционирования Ethereum. Всего за 3 месяца с момента обновления, сэкономленной электроэнергию хватило бы на покрытие потребностей целой страны, например, Австрии.

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