Cилы и время на ветер: "отец" Twitter раскритиковал Цукерберга из-за криптовалюты

Решение корпорации Facebook (нынешней Meta) выпустить собственную криптовалюту Diem (ранее известной как Libra) было изначально неверным. Вместо этого главе компании Марку Цукербергу следовало сосредоточить свое внимание на внедрении биткоина.

Об этом директор платежной компании Block Джек Дорси заявил на конференции Bitcoin for Corporations 2022, организованной компанией MicroStrategy. Это стало его первым публичным выступлением после ухода из основанной им компании Twitter.

"Я полагаю, что из всей этой истории с Libra, а затем и с Diem, можно извлечь массу уроков. Надеюсь, они многому научились, но много сил и времени было потрачено впустую", – сказал Дорси главе MicroStrategy Майклу Сэйлору.

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По его словам, запуская Diem, в Facebook преследовали благородные цели, но вместо создания собственной криптовалюты компании следовало использовать уже существующий открытый протокол, такой как биткоин. В итоге время, потраченное на неудачный проект, можно было уделить тому, чтобы сделать биткоин доступнее.

Повышение доступности BTC принесет пользу многим другим продуктам Meta. В частности Джек Дорси упомянул Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.

"У нас есть эта открытая сеть. Она приносит пользу. Она доступна не всем, но ее можно использовать. Чем проще мы ее сделаем – тем доступнее она станет, и это улучшит все, в том числе и проекты, в которых Facebook намеревался задействовать Libra", – говорит бывший глава Twitter.

По его словам, общество максимально приблизилось к тому, чтобы извлечь выгоду из массового принятия Bitcoin. "Мы максимально близки к тому, чтобы Интернет получил собственную валюту через биткоин", – добавил Дорси.

Он называет преимуществами первой криптовалюты неподвластность решениям властей ни одной страны в мире, а также прозрачность. Кроме того, в отличие от сектора традиционных финансов, комиссии за транзакции в BTC четко видны и понятны, уточнил "отец" Twitter.

Также Джек Дорси ответил критикам биткоина, которые утверждают, что эта криптовалюта развивается медленнее других, в том числе и Ethereum. "Медленные проекты имеют тенденцию длиться дольше и быть более предсказуемыми и безопасными", – сказал он.

Провал криптовалюты Facebook

Про планы компании Марка Цукерберга выпустить привязанный к доллару стейблкоин (стабильную криптовалюту) Libra стало известно в 2018 году. Партнерами учрежденной с этой целью некоммерческой Libra Association стали многие крупные финансовые компании.

Однако проект обеспокоил регуляторов (главным образом, Комиссию по ценным бумагам и биржам США), а в 2019 году Цукербергу пришлось давать показания на этот счет в Конгрессе США. После ряд партнеров покинул проект, в их числе оказались Visa, Mastercard, PayPal и Stripe.

В 2020 года был произведен крупный ребрендинг: стейблкоин сменил название на Diem, а кошелек для него переименовали с Calibra на Novi. Но "зеленый свет" проект так и не получил.

В январе 2022 года стало известно о решении Meta продать Diem Association. Покупателем стала компания Silvergate Capital Corporation, которая должна была стать эмитентом стейблкоина. Сумма сделки составила почти $200 млн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году руководство Facebook значительно расширило возможность для рекламы криптовалютных компаний на платформе. Изменения коснулись количества принимаемых лицензий – вместо 3 их стало 27.