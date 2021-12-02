Facebook обновил правила: что изменилось с 1 декабря

Руководство соцсети Facebook решило изменить давнюю политику, не позволявшую большинству криптовалютных компаний размещать рекламу на их платформе. Количество принимаемых лицензий было увеличено с 3 до 27.

Как сообщили в Facebook, новые правила вступили в силу 1 декабря. Они призваны сделать политику соцсети в отношении криптосферы справедливее и прозрачнее, а также помочь рекламодателям (в первую очередь, небольшим компаниям) расширить свою аудиторию и привлечь больше потенциальных клиентов.

"Мы делаем это, потому что криптовалютный ландшафт в последние годы продолжал развиваться и стабилизироваться, а также стало больше правительственных постановлений, устанавливающих более четкие правила для отрасли", – говорится в заявлении компании.

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Теперь принимаются лицензии, регулирующие деятельность цифрового сектора, выданные соответствующими органами 23 стран мира. Украины, само собой, среди них нет, поскольку президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон "О виртуальных активах".

Всех ранее одобренных рекламодателей это нововведение не затронет. А для ряда продуктов надо будет, как и раньше, получать письменное разрешение Facebook. Среди них:

криптовалютные биржи и платформы, торгующие криптоактивам;

платформы, приложения или продукты, предлагающие услуги криптокредитования;

кошельки с функцией покупки, продажи, обмена или стейкинга криптовалют (получение дохода от хранения токенов);

аппаратное и программное обеспечение для майнинга.

Запрет рекламы криптовалют на платформе компании был введен в январе 2018 года. В мае 2019-го его немного ослабили, но это все равно не позволило криптопроектам и блокчейн-стартапам рекламировать свою работу.

Однако со своей собственной криптовалютой, над которой команда Facebook работает уже несколько лет, так и не сложилось. В 2018 году стало известно о намерении компании выпустить в 2020-м свою цифровую валюту Libra и кошелек для ее хранения Calibra.

После резко негативной реакции финансовых регуляторов США и других стран от участия в проекте отказались многие партнеры разработчиков. Корпорации пришлось изменить свои планы.

Чтобы сгладить негативное впечатление, в мае 2020 года произошел ребрендинг криптопроектов Facebook – кошелек Calibra переименовали в Novi, а Libra – в Diem. Кроме того, криптовалюта стала стейблкоином, но выпустить его до сих пор не удалось.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Федеральной резервной системе США назвали стейблкоины одной из главных угроз финансовой стабильности страны. В ФРС это объяснили рядом уязвимостей для этого типа цифровых активов.