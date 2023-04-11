ChatGPT отказался предсказывать курс биткоина: что остановило ИИ

Хотя в интернете появляются все новые примеры пользы, которую чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT несет студентам, веб-разработчикам и представителям других профессий, знания платформы далеко не бесконечны. В частности, она не может прогнозировать курс криптовалют.

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Может ли ChatGPT предсказать цену биткоина – один из главных вопросов, которые пользователи задают этому чат-боту, утверждает издание BeInCrypto. Но оказалось, что этот запрос находится за рамками познания платформы.

"Хотя мы привыкли к тому, что ИИ упрощает нашу жизнь, решая все наши проблемы, на самом деле, он не может дать нам прогноз цены биткоина", – утверждают журналисты.

Даже более того, ChatGPT не сможет сообщить нам текущий курс BTC, Ethereum или других ведущих альткоинов. Даже несмотря на то, что эту информацию абсолютно нетрудно найти в Интернете.

Причина в том, что предоставление информации в режиме реального времени является для ChatGPT настоящей проблемой. Как известно, познания платформы ограничиваются лишь данными, загруженными в интернет до сентября 2021 года.

Таким образом, чат-бот даже не сможет верно назвать исторический максимум курса биткоина, установленный в ноябре 2021 года. По данным ChatGPT, первая криптовалюта достигла ценового потолка в апреле 2021 года – тогда она стоила $64 тыс. за BTC, но уже через полгода курс поднялся до $69 тыс.

Журналисты иронизируют: по этой же причине разработка OpenAI может помочь "забыть" о неприятных событиях, произошедших в криптовалютной отрасли в 2022 году. Например, ChatGPT ничего не знает ни о банкротстве криптобиржи FTX, ни о крахе блокчейн-экосистемы LUNA. Поэтому на подобный вопрос он может ответить, что таких событий вовсе никогда не было.

В то же время, некоторые другие подобные разработки могут комментировать недавние события. Например, черпающий информацию непосредственно из поисковых систем ChatSonic и Google Bard, который тоже умеет обновлять информацию в режиме реального времени.

Ранее OBOZREVATEL разбирался, что такое ИИ, как работает эта технология, а также почему известные личности выступают за ее ограничение. Больше об этом читайте в материале на нашем сайте.

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