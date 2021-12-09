Будет стоить $1 миллион: миллиардер предсказал биткоину колоссальный рост

Американский миллиардер, директор инвестиционной компании Starwood Capital Group Барри Стернлихт призывает инвесторов вкладывать деньги в биткоин (BTC), потому что однажды курс первой криптовалюты достигнет $1 млн. Он считает, что рано или поздно бумажные деньги станут бесполезными.

Об этом он заявил на мероприятии, организованном Bloomberg в Майами. Свою позицию он объясняет тем, что максимальная эмиссия Bitcoin ограничена 21 млн монет.

"Мы живем в мире, где правительство просто печатает, печатает, печатает и печатает деньги, и, похоже, не несет никаких последствий. Когда-нибудь это закончится. Единственное, чего они не смогут сделать больше – это биткоин", – говорит Стернлихт.

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Кроме того, инвестор допустил, что из-за политической ситуации в мире – в частности, из-за взаимоотношений Китая и США – доллар может обесцениться. На этот случай необходимо иметь достойный инструмент сохранения капитала, которым может выступить такой ограниченный актив биткоин.

Миллиардер признает, что на курс биткоина влияют колебания фондового рынка. Но даже если стоимость этой криптовалюты упадет, позже она пойдет вспять.

"Он будет стоить $1 миллион за монету. Это возможно, потому что все – не только американские инвесторы, а весь мир – будут искать то единственное, чего они не могут сделать больше. Это будет биткоин", – добавил Барри Стернлихт.

По его словам, бумажные накопления со временем станут бесполезными, поэтому небольшие вложения в BTC являются "разумной небольшой страховкой". Сам он хранит 2-3% своего состояния в криптовалютах.

"Если он (биткоин. – Ред.) упадет до нуля, это не повредит ни мне, ни вам. Но если он вырастет до $1 миллиона за монету, вы посмотрите в телевизор и очень расстроитесь", – резюмировал глава Starwood Capital.

Стоит отметить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у какой-либо криптовалюты через определенное время. Поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, многие миллиардеры разделяют мнение Барри Стернлихта. В частности, Барри Стернлихт считает, что, как только у общества появится широкая возможность использовать эту криптовалюту для повседневных нужд, потребность в фиатных деньгах (то есть, обеспеченных государством) и альткоинах отпадет.