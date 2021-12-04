Инвестор-миллиардер предсказал "смерть" обычных денег из-за биткоина

Как только у общества появится широкая возможность использовать Bitcoin (BTC) для повседневных нужд, потребность в фиатных деньгах (то есть, обеспеченных государством) и прочих криптовалютах отпадет. Так считает миллиардер и основатель венчурного фонда Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер.

Он заявил, что расширение использования криптовалют позволит создать новые рабочие места и улучшить уровень жизни большого числа людей, пишет издание Coindesk. Кроме того, это создаст подоплеку для мира, в котором централизованные правительства не играют такой большой роли, как сейчас.

"Эти правительства обучены печатать все больше и больше денег, чтобы сохранять свою актуальность. Но мы все понимаем, что как только мы сможем купить себе еду, одежду и жилье за биткоины, мы не захотим никакую другую криптовалюту или валюту, привязанную к любой фиатной политической силе", – сказал он.

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За последние сутки курс биткоина незначительно вырос. По данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 4 декабря, один BTC торгуется на уровне $57 тыс.

По мнению Дрейпера, криптовалюта открывает для человечества новую эру. Поэтому будущее мировой экономики неразрывно связано с блокчейн-технологией.

"Я действительно верю, что мы движемся к децентрализованному миру. Более открытому и глобальному миру. И это круто", – считает миллиардер.

Касательно регулирования криптосектора правительствами различных стран, Тим Дрейпер сказал, что это необходимо, но не в жесткой форме. Он провел параллель с интернетом – если бы Всемирная паутина с самого начала жестко регулировалась, то США лишились бы "всей той экономической ценности и рабочих мест".

"Все эти правительства ... хотят держать все под контролем. Сначала они все регулируют, а потом теряют всех предпринимателей. Они делают это на свой страх и риск", – добавил глава Draper Fisher Jurvetson.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего призвал вкладывать деньги не в доллары, а в криптовалюту. При этом он назвал "фейковость" американской валюты преимуществом биткоина.