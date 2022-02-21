Биткоину предсказали возрождение: когда изменится курс криптовалюты

Пережив значительное падение курса после обновленного в ноябре 2021 года исторического максимума, во второй половине 2022-го биткоин может ждать новый рост. Рынок акций и первая криптовалюта восстановятся, приспособившись к темпам повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).

Об этом говорится в анализе эксперта криптофинансовой компании Babel Finance Робби Лю, который опубликовало издание CoinDesk. Этот прогноз довольно неожиданный, поскольку в криптосекторе ждут роста уже после марта.

"После того, как рынок приспособится к темпам повышения ставки ФРС, акции роста (компании, акции которых растут в цене быстрее среднерыночных показателей. – Ред.) и биткоин возобновят свою восходящую тенденцию. То есть мы увидим их сильные результаты во второй половине 2022 года", – считает Лю.

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Стоит отметить, что 10 ноября курс биткоина установил абсолютный максимум – в этот день одна монета торговалась на уровне $69 тыс. Сразу после этого началась масштабная коррекция стоимости первой криптовалюты – к 21 февраля ее цена упала на более чем 43%, до $38,8 тыс.

Лю наводит данные инвестиционного банка Goldman Sachs, согласно которым за три месяца до и через такое же время после первого повышения ставок акции роста демонстрируют худшие инвестиционные показатели. Также Лю отметил тесную корреляцию криптовалюты и акций, унаследованную из-за миграции капитала из одного сектора в другой – согласно данным аналитической компании IntoTheBlock, этот коэффициент достиг рекордно высокого уровня, превысив 0,75.

Мнение этого эксперта противоречит некоторым другим прогнозам. Ранее биткоину предсказали скачок курса вслед за повышением ставки после назначенного на март заседания ФРС.

"Учитывая текущую сильную корреляцию между биткоином и акциями роста, особенно синхронизацию нисходящей тенденции этих активов с декабря, мы считаем, что биткоину может быть трудно направиться вверх в течение трех месяцев после первого повышения ставки", – отметил Лю.

Впрочем, основатель фонда Bitcoin Foundation Брок Пирс уверен, что повышение Федрезервом базовой процентной ставки сыграет на руку криптосектору. Он уверен, что инвесторы выберут биткоин для хеджирования своих вложений.

При этом ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Федерального резерва Джером Пауэлл не считает биткоин угрозой доллару. При этом он допускает, что в США может появиться цифровой доллар, но не раньше, чем после тщательного анализа и одобрения американским обществом и властями.