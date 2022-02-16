ФРС нервирует инвесторов: как повышение ставки скажется на крипторынке

На фоне рекордной за 40 лет инфляции в США руководство Федеральной резервной системы страны (ФРС) провело экстренное заседание по вопросу повышения учетной ставки. Вопреки нервной реакции рынков регулятор не стал шокировать публику, но даже в таком случае криптосектор может от этого выиграть.

OBOZREBATEL выяснил, как на заявления Федрезерва реагируют аналитики и почему решения организации имеют далеко идущие последствия для всего рынка в целом.

"Чистый позитив для "крипты"

Когда речь заходит о политике ФРС, ожидание зачастую становится хуже реальности. Это привело к нервной реакции американских фондовых индексов – 11 февраля S&P 500 упал на 1,9%, а Nasdaq 100 – на 3%.

В интервью CNBC основатель аналитической компании Fundstrat Global Advisors Том Ли заявил, что рост процентной ставки приведет к тому, что домохозяйства США могут лишиться $60 трлн. Поэтому он считает, что в конечном итоге эти деньги "осядут" в криптовалюте.

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"Очевидно, что они пойдут на такие акции, как FAANG (акции Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. – ред.). Но я думаю, что большая часть спекулятивного капитала, изначально предназначенного для акций, может быть направлена ​​на криптовалюты", – говорит эксперт.

Основатель фонда Bitcoin Foundation Брок Пирс тоже уверен, что повышение центробанком США базовой процентной ставки играет на руку криптосектору.

"Повышение ставки создает нестабильность на финансовых рынках и позитивно влияет на криптовалюту. Большая доля рынка использует ее для хеджирования и в качестве альтернативного класса активов во времена финансовой нестабильности. Поэтому это может быть чистым позитивом для "крипты", – добавил Пирс на канале Fox Business.

С тем, что криптовалюты являются средством хеджирования рисков в периоды экономической нестабильности, согласны и аналитики криптовалютной биржи WhiteBIT. Это реализуется посредством ребалансировки портфеля и вливания не только в наиболее устоявшийся актив – биткоин, но также в стейблкоины.

Эксперты приводят цифры IntoTheBlock, согласно которым за последние 30 дней концентрация Tether (USDT) в руках китов увеличилась на 12,5%. Исходя из чего можно сделать вывод, что институциональные инвесторы видят в данном активе средство для ограничения рисков.

Вместе с тем, приток средств в USDT на счета крупных держателей за последнюю неделю уменьшился на 18,63%, тогда как отток увеличился на 0,12%. Наряду с этим, приток средств по биткоину на счетах крупных держателей (владеющих более 0,1% циркулирующего предложения) увеличился на 33,4%, а отток с их счетов упал на 8,24%, что говорит нам об укреплении доверия к BTC со стороны институционалов.

О том, что криптовалютный рынок оптимистично воспринял отсутствие жестких новостей от Федрезерва, свидетельствует и Индекс страха и жадности. По состоянию на 16 февраля этот показатель остановился на отметке в 51, что соответствует нейтральным настроениям.

Как учетная ставка влияет на рынок инвестиций?

Федрезерв состоит из 12 федеральных резервных банков, за каждым из которых закреплен определенный перечень обслуживаемых штатов. Учетная ставка – процент, под который государственные банки дают деньги взаймы коммерческим, что влияет на кредитование других компаний.

Таким образом, рост этой ставки имеет далеко идущие последствия. Причем речь идет о рынке инвестиций в целом, так как это приведет к:

снижению объемов спекулятивных покупок активов;

усилению финансового давления на компании-должники (то есть практически все) через рост расходов по обслуживанию долга;

снижению привлекательности активов в глазах инвесторов из-за замедления американской экономики в целом.

Данное заседание стало уже вторым с начала 2022 года. Ранее в январе ФРС оставила учетную ставку на прежнем уровне – 0,25%. Не стали ее повышать и 14 февраля.

Несмотря на это, эксперты практически единогласно заявляют о неизбежности увеличения этого показателя сразу на 0,5% на следующей встрече 16 марта. К этому их подталкивает рост инфляции в США в январе на 7,5% в годовом измерении, что стало абсолютным рекордом с 1982 года.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году глава Федерального резерва Джером Пауэлл заявил, что биткоин не угрожает доллару. При этом он допустил, что в США может появиться цифровой доллар, но не раньше, чем после тщательного анализа и одобрения американским обществом и властями.