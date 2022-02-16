ФРС нервирует инвесторов: как повышение ставки скажется на крипторынке

Станислав Кожемякин
Криптовалюты
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Глава ФРС Джером Пауэлл готовится поднять учетную процентную ставку
nosound
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На фоне рекордной за 40 лет инфляции в США руководство Федеральной резервной системы страны (ФРС) провело экстренное заседание по вопросу повышения учетной ставки. Вопреки нервной реакции рынков регулятор не стал шокировать публику, но даже в таком случае криптосектор может от этого выиграть.

OBOZREBATEL выяснил, как на заявления Федрезерва реагируют аналитики и почему решения организации имеют далеко идущие последствия для всего рынка в целом.

"Чистый позитив для "крипты"

Когда речь заходит о политике ФРС, ожидание зачастую становится хуже реальности. Это привело к нервной реакции американских фондовых индексов – 11 февраля S&P 500 упал на 1,9%, а Nasdaq 100 – на 3%.

В интервью CNBC основатель аналитической компании Fundstrat Global Advisors Том Ли заявил, что рост процентной ставки приведет к тому, что домохозяйства США могут лишиться $60 трлн. Поэтому он считает, что в конечном итоге эти деньги "осядут" в криптовалюте.

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"Очевидно, что они пойдут на такие акции, как FAANG (акции Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. – ред.). Но я думаю, что большая часть спекулятивного капитала, изначально предназначенного для акций, может быть направлена ​​на криптовалюты", – говорит эксперт.

Основатель фонда Bitcoin Foundation Брок Пирс тоже уверен, что повышение центробанком США базовой процентной ставки играет на руку криптосектору.

"Повышение ставки создает нестабильность на финансовых рынках и позитивно влияет на криптовалюту. Большая доля рынка использует ее для хеджирования и в качестве альтернативного класса активов во времена финансовой нестабильности. Поэтому это может быть чистым позитивом для "крипты", – добавил Пирс на канале Fox Business.

С тем, что криптовалюты являются средством хеджирования рисков в периоды экономической нестабильности, согласны и аналитики криптовалютной биржи WhiteBIT. Это реализуется посредством ребалансировки портфеля и вливания не только в наиболее устоявшийся актив – биткоин, но также в стейблкоины.

Эксперты приводят цифры IntoTheBlock, согласно которым за последние 30 дней концентрация Tether (USDT) в руках китов увеличилась на 12,5%. Исходя из чего можно сделать вывод, что институциональные инвесторы видят в данном активе средство для ограничения рисков.

Вместе с тем, приток средств в USDT на счета крупных держателей за последнюю неделю уменьшился на 18,63%, тогда как отток увеличился на 0,12%. Наряду с этим, приток средств по биткоину на счетах крупных держателей (владеющих более 0,1% циркулирующего предложения) увеличился на 33,4%, а отток с их счетов упал на 8,24%, что говорит нам об укреплении доверия к BTC со стороны институционалов.

О том, что криптовалютный рынок оптимистично воспринял отсутствие жестких новостей от Федрезерва, свидетельствует и Индекс страха и жадности. По состоянию на 16 февраля этот показатель остановился на отметке в 51, что соответствует нейтральным настроениям.

Крипторынком правят нейтральные настроения

Как учетная ставка влияет на рынок инвестиций?

Федрезерв состоит из 12 федеральных резервных банков, за каждым из которых закреплен определенный перечень обслуживаемых штатов. Учетная ставка – процент, под который государственные банки дают деньги взаймы коммерческим, что влияет на кредитование других компаний.

Таким образом, рост этой ставки имеет далеко идущие последствия. Причем речь идет о рынке инвестиций в целом, так как это приведет к:

  • снижению объемов спекулятивных покупок активов;

  • усилению финансового давления на компании-должники (то есть практически все) через рост расходов по обслуживанию долга;

  • снижению привлекательности активов в глазах инвесторов из-за замедления американской экономики в целом.

Данное заседание стало уже вторым с начала 2022 года. Ранее в январе ФРС оставила учетную ставку на прежнем уровне – 0,25%. Не стали ее повышать и 14 февраля.

Несмотря на это, эксперты практически единогласно заявляют о неизбежности увеличения этого показателя сразу на 0,5% на следующей встрече 16 марта. К этому их подталкивает рост инфляции в США в январе на 7,5% в годовом измерении, что стало абсолютным рекордом с 1982 года.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году глава Федерального резерва Джером Пауэлл заявил, что биткоин не угрожает доллару. При этом он допустил, что в США может появиться цифровой доллар, но не раньше, чем после тщательного анализа и одобрения американским обществом и властями.

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