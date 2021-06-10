Биткоину предрекли обвал до 20 тысяч долларов

Среднерыночная стоимость биткоина может упасть до 20 тысяч долларов. Падение курса криптовалюты может спровоцировать ее массовую продажу.

"Крупнейшая криптовалюта опасно приближается к уровню 30 тысяч долларов на фоне растущих опасений со стороны регуляторов в США, и прорыв отметки может вызвать огромный импульс продаж", – заявил старший аналитик рынка Oanda Corp Эдвард Мойя. Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время представитель Evercore Рич Росс и эксперт Tallbacken Capital Advisors Майкл Первес ожидают откат цены до 20 тысяч долларов.

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"Насколько курс может опуститься? Самым очевидным ответом по-прежнему является полный откат к точке прорыва в 20 тысяч долларов", – отметил Первес.

Эксперты указали среди причин, которые влияют на стоимость криптовалюты, заявления Илона Маска об отказе Tesla принимать биткоины в качестве платы за свои электромобили. Также на курсе отражается введение регулятивных мер в Китае.

Курс криптовалюты уже падал после того, как Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.

В частности, 16 мая Маск на протяжении нескольких часов дискутировал с пользователями Twitter, критиковавшими изменение его позиции в отношении криптовалюты.

Падение цены началось после того, как миллиардер согласился с одним из пользователей, который отметил, что в следующем квартале владельцы главной криптовалюты будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткоин-активов.

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты дают прогнозы, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.