Биткоинов почти не осталось: добыто 90% криптовалюты

В понедельник, 13 декабря, криптосектор пересек символическую черту – утром в этот день было добыто 90% всех биткоинов (BTC). Это значит, что совокупная эмиссия первой криптовалюты к этому моменту составила 18,89 млн из 21 млн возможных.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Blockchain.com. Любопытно, что с момента появления биткоина прошло почти 13 лет (генезис-блок, который является основой всей торговой системы BTC был сгенерирован 3 января 2009 года), но на добычу оставшихся 10% уйдет значительно больше времени – не менее 119 лет.

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Стоит отметить, что создатель или создатели биткоина, которые скрывались под псевдонимом Сатоши Накамото, установили жесткое ограничение эмиссии этой криптовалюты в 21 млн монет. Это количество записано в исходном коде криптовалюты и, кроме того, оно обеспечивается сетевыми узлами.

Именно жесткое ограничение и относительно небольшой размер эмиссии имеют решающее значение для ценностного предложения Bitcoin как валюты и инвестиционного инструмента. Согласно данным критобиржи WhiteBIT, по состоянию на 13 декабря одна монета торгуется на уровне $47,9 тыс.

Оставшееся предложение этой криптовалюты будет добыто к февралю 2140 года. Об этом свидетельствуют расчеты, сделанные криптоэкспертами на основании оценок сетевой активности и графиков халвингов биткоина.

Поскольку Bitcoin работает на системе Proof-of-Work ("доказательство работы"), участники сети (майнеры) предоставляют вычислительные ресурсы своего оборудования для выполнения миллионов сложных операций в секунду. В результате они получают в качестве награждения – биткоины, а в блокчейне появляется новый блок.

Накамото запрограммировал систему таким образом, чтобы каждые 210 тысяч блоков (примерно раз в 4 года) размер вознаграждения уменьшался вдвое. Последний халвинг произошел в мае 2020 года (тогда размер награды упал 12,5 до 6,25 BTC), следовательно, в 2024-м, когда будет создан блок №840000, награда составит 3,125 BTC.

К 2040 году вознаграждение за блок сократится до менее чем 0,2 BTC, а доступными останутся лишь 80 тыс. биткоинов из 21 млн. При этом майнинг последнего из них займет около 40 лет.

Как ожидается, на рынок попадет не весь объем добытых токенов. На основе анализа активности криптокошельков, компания Chainalysis считает примерно 3,7 млн биткоинов потерянными. Причины их недоступности разные – начиная от потери личных ключей и заканчивая смертью их владельцев.

Кроме того, еще 1,1 млн биткоинов принадлежит их создателю. Сатоши Накамото добыл их в первые дни существования сети и сейчас они лежат на нетронутом счете.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в США закончился суд между австралийским бизнесменом Крейгом Райтом, который называет себя Сатоши Накамото, и неким Айрой Клейманом, который утверждает, что его покойный брат помогал в создании первой криптовалюты. Поэтому он потребовал половину добытых им Bitcoin в качестве наследства.