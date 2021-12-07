В США решилась судьба $56 млрд ''создателя биткоина''

Суд присяжных американского штата Флорида признал за австралийским бизнесменом Крейгом Райтом право на 1,1 млн биткоинов совокупной стоимостью в $56,4 млрд. Половину этой суммы требовал Айра Клейман, утверждающий, что его покойный брат был партнером ответчика.

Речь идет о наследстве Дэвида Клеймана, который умер в 2013 году. По словам его брата, тот помог Райту создать блокчейн Bitcoin и намайнить 1,1 млн BTC. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по курсу на 7 декабря это составляет $56,4 млрд, поэтому в иске речь шла о возмещении $28,2 млрд.

Айра Клейман утверждает, что после смерти его брата Райт незаконно присвоил все их общее имущество. Но, коллегия присяжных американского штата Флорида решила, что мужчины не были партнерами. Поэтому истец не имеет права на наследство, сообщает CoinDesk.

Видео дня

Любопытно, что на суде Райт признал, что дружил с Клейманом, который помог ему отредактировать "белую книгу" биткоина. Но деловыми партнерами они при это не были.

В то же время, австралийца признали виновным в конверсии – присвоении собственности с целью несанкционированного контроля над ней. В связи с этим его обязали возместить компании Клеймана W&K Information Defense Research $100 млн. Такое решение устроило обе стороны.

"Мы безмерно рады, что нашему клиенту, W&K Information Defense Research LLC, было присуждено $100 млн. Это свидетельствует о том, что Крейг Райт неправомерно присвоил активы W&K, связанные с биткоинами", – заявили представители Клеймана.

Райт сразу сказал, что не собирается подавать апелляцию, назвав вердикт присяжных подтверждением того, что он единолично создал блокчейн Bitcoin. "Присяжные, очевидно, пришли к выводу, что это и есть я, потому что в противном случае компенсации не было бы", – сказал он, выйдя из суда.

Однако так и не был дан ответ на вопрос, который волнует криптообщество куда больше: кто же на самом деле Сатоши Накамото? Конкретно эту тему присяжные не рассматривали, но за пять недель, что длился суд, Райт так и не подтвердил наличие у него ключей к кошелькам, которые принадлежат "отцу" биткоина.

В то же время в компании WizSec указали на то, что ни Райт, ни Клейман не имеют отношения к созданию биткоина. Аналитики называют всю историю Крейга Райта полностью выдуманной и утверждают, что истцы "поймали его на слове" и подали в суд.

Стоит отметить, что Айра Клейман судится с Райтом уже не впервые. Предыдущий иск был подан в 2018 году, но тогда он тоже не сумел добиться своего.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что личность Сатоши Накамото остается неизвестной. его предложили наградить Нобелевской премией по экономике. Это объяснили тем, что он помог обогатиться большему количеству людей, чем большинство ученых экономистов.