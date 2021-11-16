Биткоин внезапно рухнул ниже $60 тысяч: эксперты назвали причину падения

После абсолютного рекорда стоимости, который был установлен 10 ноября, курс криптовалюты Bitcoin (BTC) обрушился и упал ниже психологической отметки в $60 тыс. Аналитики назвали это "откатом" от предыдущего скачка.

Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, 16 ноября стоимость BTC рухнула до уровня $58,6 тыс., потеряв в суточном измерении 10% – это самая низкая отметка с 27 ноября. Кроме того, на дне рыночная капитализация токена снизилась более чем на $100 млрд.

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Падение курса первой криптовалюты не могло не сказаться на курсе альткоинов. Вместе с биткоином вниз устремились и других токенов. В частности, Ethereum, Cardano, Solana потеряли от 7% до 10%.

Позже курс BTC все же скорректировался и "отвоевал" себе психологическую отметку в $60 тыс. По состоянию на 18:00 один токен торгуется на уровне $60,8 тыс. Совокупная рыночная капитализация криптовалют превышает $2,6 трлн, из которых $1,2 трлн приходится на биткоин.

Очевидного объяснения такого резкого крушения курса нет. Этому способствовал целый ряд переменных, в том числе:

наступление властей Китая на майнинг криптовалют;

отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам США от создания спотового биржевого фонда биткоина (ETF);

решение инвесторов получить максимальную прибыль от своих вложений.

Колебания курса первой криптовалюты аналитики называют ожидаемым, учитывая его взлет на прошлой неделе. "Это комбинация длительных ликвидаций и избавления маркет-мейкеров от рискованных позиций", – говорит директор CEC Capital Лоран Касси.

Опционный трейдер Pulsar Trading Capital Мартин Чунг называет события на рынке здоровой коррекцией курса. Он не исключает, что в дальнейшем стоимость BTC снизится до $55 тыс.

"Мы наблюдаем медвежьи потоки на рынке опционов с конца прошлой недели. Асимметрия путов и коллов сменилась медвежьим трендом", – говорит он.

Пут-опцион и колл-опцион дают владельцу финансового инструмента право продать актив (или, соответственно, купить) по предварительно оговоренной цене и в установленное время. "Медвежьим" называется рынок, который характеризуется снижением цен валютных пар.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, основатель американской инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи спрогнозировал колоссальный рост биткоина. Он уверен, что к концу 2024 года или середине 2025 года криптовалюта достигнет отметки в $500 тыс.