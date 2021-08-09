Биткоин резко подорожал и достиг рекордной отметки с мая: сколько стоит

Биткоин в ночь с 8 на 9 августа подорожал до $45,1 тыс. Отметим, что эта отметка является рекордной с 18 мая.

Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk. При этом уже утром курс главной криптовалюты немного опустился и сейчас стоимость составляет $43,7 тыс.

Отметим, что рыночная капитализация биткоина на данный момент составляет $822,19 млрд. Рекордная стоимость главной криптовалюты – $64,8 тыс. за монету.

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Стоимость криптовалюты не зависит от экономических факторов. Биткоин может дешеветь или дорожать на фоне заявлений крупных компаний, оценок регуляторов разных стран.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что в министерстве предлагают установить ставку налога на доходы физлиц по криптовалютам на уровне 5%. Отмечается, что на данный момент в Минцифры продолжают работать над текстом законопроекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард рассказала о причинах "безотлагательности вопроса" касательно разработки цифровой валюты центрального банка США. Она отмечает, что другие страны, например, Китай, уже продвинулись вперед со своей собственной валютой.