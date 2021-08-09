Украинцы будут платить налоги за биткоины: что предложили в Кабмине

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что в министерстве предлагают установить ставку налога на доходы физлиц по криптовалютам на уровне 5%. Отмечается, что на данный момент в Минцифры продолжают работать над текстом законопроекта.

Об этом Борняков рассказал в интервью изданию "Минфин". "Мы предлагаем, чтобы ставка такого налога составляла всего 5%. Однако пока наши идеи остаются на уровне предложений, которые мы обсуждаем с Министерством финансов и налоговым комитетом Верховной Рады", – заявил заместитель министра.

Однако он уточнил, что в финальной версии законопроекта ставка все таки может быть выше. Также, возможно, установят и прогрессивную шкалу налогообложения.

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Ранее Борняков сообщил, что в Украине граждане смогут рассчитываться криптовалютами. Также владельцы криптоактивов смогут легально обменять их или задекларировать.

Также ожидается, что появится целый рынок посреднических услуг для оплаты товаров криптовалютами, их хранения, обмена. Как отметил замминистра, это может расширить возможности их использования.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина к концу августа может вырасти до $45-50 тыс. Отмечается, что причин для серьезного снижения в настоящий момент нет.

Курс главной криптовалюты зависит от заявлений разных компаний или же оценок регуляторов. Ранее биткоин после продолжительного падения снова вернулся к росту. По данным CoinDesk, криптоактив стоит сейчас $43,3 тыс.