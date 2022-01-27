Биткоин-миллиардеры беднеют: сколько потеряли 10 богатейших криптобогачей

Из-за падения курса основных криптовалют, которое продолжается с ноября 2021 года, рыночная капитализация всей индустрии потеряла почти полтриллиона долларов. Это отразилось и на благосостоянии крупнейших держателей цифровых валют, совокупное состояние которых за два месяца "похудело" на $26,9 млрд.

Как свидетельствуют данные Forbes, наименее повезло троим инвесторам, капитал которых с 11 ноября по 24 января сократился вдвое и больше. В целом же, потери топ-10 криптобогачей выглядят так:

Сэм Бенкман-Фрид – $9,9 млрд (с $26,9 до $17 млрд, то есть на 37% );

Брайан Армстронг – $5,6 млрд (с $13,5 до $7,9 млрд, то есть на 41% );

Крис Ларсен – $2,3 млрд (с $6,1 до $3,8 млрд, то есть на 38% );

Фред Эрсам – $1,7 млрд (с $4 до $2,3 млрд, то есть на 43%);

Видео дня

Майкл Сэйлор – $1,7 млрд (с $3,1 до $1,4 млрд, то есть на 55% );

Мэтью Росзак – $1,5 млрд (с $2,9 до $1,4 млрд, то есть на 52% );

Кэмерон Уинклвосс – $1,2 млрд (с $5 до $3,8 млрд, то есть на 24% );

Тайлер Уинклвосс – $1,2 млрд (с $5 до $3,8 млрд, то есть на 24% );

Тим Дрейпер – $1 млрд (с $2 до $1 млрд, то есть на 50% );

Джед Маккалеб – $0,8 млрд (с $3,1 до $2,3 млрд, то есть на 26%).

Журналисты исходили из данных по состоянию на 24 января, цена криптовалюты биткоин опустилась до $34,3 тыс. (вдвое ниже его исторического максимума). Однако согласно информации криптовалютной биржи WhiteBIT, спустя два дня курс актива вырос до $37,7 тыс.

Его "примеру" последовали и другие криптовалюты, например, Ethereum, стоимость которого тоже сократилась вдвое. Но, к сожалению для криптоинвесторов, журналисты прогнозируют дальнейшее падение рынка из-за ужесточения политики Федеральной резервной системы США и дальнейшего регулирования сектора.

При этом Bloomberg называет самым обеспеченным представителем криптоообщества Чанпэна Чжао. Издание оценивает его состояние в $72,5 млрд, благодаря чему он занимает 15 место в списке богатейших людей в мире. Из-за падения стоимости криптовалют он с начала года обеднел на $23,4 млрд.

Также OBOZREVATEL сообщал о том, что на фоне стремительного роста акций Tesla счет американского миллиардера Илона Маска 3 января всего за сутки вырос на $33 млрд. В этот день его богатство оценивалось в $304,2 млрд.