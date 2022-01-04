Удачно начал 2022-й: Илон Маск разбогател на $33 млрд за один день

Состояние американского миллиардера Илона Маска за один день, 3 января, выросло на $33 млрд. Это произошло на фоне стремительного роста акций Tesla. Компания сообщила о том, что побила свой предыдущий рекорд по поставкам автомобилей, это вызвало всплеск оптимизма среди инвесторов.

Так, согласно индексу Bloomberg, состояние Маска подскочило на $33,8 млрд долларов, до $304,2. Согласно подсчетам Forbes, Маск за день стал богаче на $32,6 млрд. Оба рейтинга признают основателя Tesla самым богатым человеком планеты.

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Акции Tesla за торговый день 3 декабря (по киевскому времени он завершился уже 4 декабря) выросли в цене на 13,5%. К этому привели результаты работы Tesla в октябре-декабре 2021 года. Показатели компании превысили все прогнозы аналитиков.

В годовом выражении поставки электромобилей Tesla удалось нарастить примерно на 70%, а по сравнению с предшествующим кварталом – на 30%. Нарастить поставки помогло быстрое расширение производства в Китае. Компания Tesla поставляет машины китайского производства в Европу и некоторые страны Азии.

За год акции Tesla подорожали на 50%. Маску принадлежит около 10% акций компании. Ранее этот показатель составлял 18%, но в конце 2021 года миллиардер провел продажу акций на более чем $10 млрд. Такой шаг стал частью плана по сбору средств для уплаты налоговых обязательств. Капитал Маска также включает долю в SpaceX.

Максимальный размер состояния Маска оценивался в $340 млрд. Такой отметки он достиг в 2020 году. Эта сумма превзошла чистую стоимость капитала Джона Д. Рокфеллера с поправкой на инфляцию, то есть Маск ненадолго стал самым богатым человеком в современной истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, британское издание Financial Times вслед за журналом Time назвало Илона Маска "Человеком года-2021". Редакторы газеты заявили, что он на протяжении десятилетия способствовал тому, чтобы крупные игроки на автомобильном рынке стали активнее инвестировать в производство экологичных видов транспорта.