Биткоин будет низвергнут: миллиардер предсказал криптовалюту будущего

Биткоин не будет "царствующей" криптовалютой вечно. Рано или поздно его сместит "более совершенный" токен на основе блокчейна Ethereum.

Об этом на онлайн-саммите The New York Times DealBook заявил основатель хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин. Американский миллиардер-инвестор скептически относится к первой криптовалюте, и на то у него есть три причины:

большой уровень энергопотребления для майнинга;

низкая скорость транзакций из-за перегруженности сети;

большая уязвимость перед кибермошенниками.

Гриффин уверен, что основанная на блокчейне Ethereum криптовалюта следующего поколения вытеснит биткоин. Это будет возможно благодаря большему количеству транзакций в секунду, сокращению энергопотребления и низким комиссиям.

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Но в конечном итоге все криптовалютное пространство может подорвать цифровой доллар, уверен директор Citadel. В качестве примера он привел создание цифрового юаня в Китае.

"Я думаю, мы все еще не поняли, хотим ли мы попасть в этот мир децентрализованных финансов и нужна ли нам недорогая и эффективная платежная система. Будет ли это решено криптосообществом или цифровым долларом?" – задался вопросом Кен Гриффин.

При этом к самой технологии блокчейна он относится более лояльно. "Действительно интересная технология, мощный способ поддерживать децентрализованный реестр по всему миру, но для большинства проблем это действительно не то решение, которое нам нужно", – говорит миллиардер.

Кеннет Гриффин уже не впервые критикует сторонников криптовалют. В октябре он назвал этот тип цифровых активов "джихадистским криком, что мы не верим в доллар".

"Какая безумная идея, что мы, как страна, привлекаем так много ярких, молодых, талантливых людей, чтобы придумать замену нашей резервной валюте", – сказал он. Инвестор посоветовал всем, кто тратит силы на поддержку криптовалюты, направить свою энергию на укрепление США.

10 ноября биткоин установил новый рекорд и достиг отметки в $69 тыс. Однако по данным криптобиржи WhiteBIT по состоянию на 11 ноября курс первой криптовалюты скорректировался до $65.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, против биткоина и криптовалюты в целом ранее выступил один из богатейших людей Египта Нагиб Савирис. Бизнесмен назвал инвестиции в эту область рисковыми.