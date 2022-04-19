Беспилотники, оружие, тепловизоры: на что Украина потратила $45 млн криптопомощи

За 50 дней начатой Россией войны украинское правительство потратило три четверти средств, перечисленных в государственный криптовалютный фонд помощи Aid For Ukraine. Средства пошли на поддержку украинских военных, в том числе тепловизоры, БПЛА и автомобили.

Об этом сообщил в своем Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Согласно предоставленной им инфографике, с начала войны было потрачено $45 млн.

В опубликованных данных некоторая информация не раскрывается, будучи непубличной или из соображений безопасности. В частности, это касается закупок оружия, специализированных программно-аппаратных комплексов и международной медиа-кампании – на это в совокупности пошло $11,2 млн.

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Кроме того, средства тратились на оптическую технику (4937 цифровых прицелов, 339 тепловизоров и 89 монокуляров) и военное обмундирование (6535 бронежилетов, 645 касок, почти 68,8 тыс. комплектов военной одежды и 4890 тактических рюкзаков). Также были закуплены 416,8 тыс. сухпайков, 25 тонн топлива, 585 раций, 91 ноутбук, 13 беспилотников, медикаменты, аптечки и 18 автомобилей.

О создании Министерством цифровой трансформации сайта Aid For Ukraine стало известно в марте, но сбор средств начался гораздо раньше. Перечислить на нем можно одну из 16 криптовалют.

За все время в него поступило более 453,8 BTC, 9413,7 ETH, 434 261 DOT, 7733 SOL, 9,4 млн USDT и 2 млн USDC. В целом, с начала войны удалось собрать свыше $60 млн, таким образом уже потрачено 75% средств.

Стоит отметить, что украинцам помогает и крупнейшая криптобиржа Европы WhiteBIT. Силами ее сообщества было собрано 96 млн грн, включая 44 млн грн, которые пожертвовало руководство платформы. Кроме того, компания победила в благотворительном аукционе и выиграла золотую медаль летней Паралимпиады-2020 – все средства (900 тыс. гривен) передали на помощь украинской армии.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, среди тех, кто пожертвовал криптовалюту Украину, оказался и основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин. Он перечислил на гуманитарную помощь украинцам 1500 ETH.