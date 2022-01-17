22-летний студент стал миллионером, продавая селфи на криптоаукционе

Индонезийский студент Султан Густав Аль-Гозали опубликовал на платформе NFT-аукционов серию своих снимков, сделанных на веб-камеру компьютера. Часть лотов уже была продана в виде невзаимозаменяемых токенов, превысив в совокупности миллион долларов.

22-летний парень признается, что делает селфи в течение последних 5 лет. Это началось, когда ему было еще 18. "На фото действительно я – стою перед компьютером изо дня в день", – уверяет Султан.

На своих снимках OpenSea юноша просто смотрит в объектив с одним и тем же выражением лица. Но сами селфи отличаются фоном (парень говорит, что в 2022 году оканчивает обучение в институте, поэтому можно предположить, что несколько лет назад он переехал в общежитие), прической и одеждой Аль-Гозали (на некоторых фото он представлен топлес).

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933 фотографии он опубликовал на сайте OpenSea в декабре 2021 года, установив за каждую из них цену в $3. Вряд ли Султан ожидал какого-либо внимания к своей коллекции со стороны покупателей.

Но идея молодого человека заинтересовала инфлюенсеров, которые поддержали его в Twitter. В результате криптосообщество обратило на снимки внимание.

По данным Lifestyle Asia, на пике популярности селфи NFT Аль-Газали продавались за 0,9 Ethereum, то есть около $3000. По состоянию на 17 января его NFT купили свыше 500 человек.

Совокупный доход Аль-Газали от его селфи составил 366 Ethereum. По данным криптобиржи WhiteBIT, один ETH торгуется на уровне $3,6 тыс., таким образом селфи принесли индонезийскому фотографу почти $1,2 млн.

"Вы можете делать с моими фотографиями что угодно, например, просматривать их или что-то еще, но, пожалуйста, обойдитесь без злоупотреблений, иначе мои родители во мне очень разочаруются. Я верю в вас, ребята, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о моих снимках", – обращается Султан к своим покупателям.

Своим "пунктом назначения" он называет фото с выпускного в вузе. А в ожидании этого события фотограф создал видеоролик, собрав свои селфи воедино и показав, как он менялся в 2017-2021 годах:

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