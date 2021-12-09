Картины 12-летней девочки продали на криптоаукционе за $6 млн: что рисует юный гений

Юная американка Нила Хейс заработала около $6 млн, продавая свои цифровые картины в качестве невзаимозаменяемых токенов NFT на аукционах в интернете за криптовалюту. На всех ее рисунках изображены мужчины и женщины разного этнического (а иногда совсем внеземного) происхождения с длинными шеями.

Как сообщает Business Insider, Нила обладает особым, легко узнаваемым стилем. Благодаря этому она даже начала сотрудничать с одним из самых влиятельных СМИ в мире.

Рисовать девочка начала в возрасте 4 лет, а уже в 9 выпустила свою первую коллекцию "длинношеиков" (Long Neckie Collection). Длинная шея на рисунках Нилы символизирует силу и могущество человека.

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В раннем детстве художница очень любила динозавров. Поэтому к такой анатомической особенности изображаемых персонажей ее подтолкнула внешность вымерших в Юрском периоде бронтозавров.

В совокупности с 10 марта американка продала больше 3,4 тыс. NFT-картин, выручив 1394 Еthereum. Согласно курсу криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 9 декабря это $5,97 млн.

На этом фоне издание TIME предложило ей присоединиться к платформе TIMEPieces, которая дает художникам инструменты и средства для продвижения их искусства в NFT-мире. Кроме того, в рамках сотрудничества художница рисует портреты из серии "100 женщин года" (Woman of the Year).

Работы своей дочери мать Нилы публикует на ее странице Instagram. Согласно правилам соцсети, сама девочка еще недостаточно взрослая, чтобы управлять своим аккаунтом.

Кроме того, на фоне популярности среди коллекционеров цифрового искусства семья Хейс начала продавать мерчандайз. Теперь на сайте художницы можно приобрести футболки или толстовки с рисунками длинношеих людей.

Но на этом Нила решила не останавливаться и уже выпустила новую коллекцию NFT-рисунков рожков с мороженным, которую создала в коллаборации с другим NFT-художником. Ее партнером стал 7-летний мальчик Эмилио, известный как arte de emilio.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году NFT стали чрезвычайно популярны в качестве объекта инвестиций. В частности, созданный канадским художником Алексом Маклеодом токен с изображением Nissan GT-R продали за фантастические $2,3 млн.