Всем украинцам отключают электроэнергию по новым графикам: где не будет света

В Украине 6 января во всех регионах действуют графики стабилизационных отключений – в результате похолодания и активизации работы промышленности и бизнеса потребление электроэнергии увеличилось. В частности, графики ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Львовской областях.

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Какая ситуация в регионах

Киев и Киевская область. В регионе действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были разделены на четыре группы вместо двух, как раньше.

Новые графики состоят из трех категорий:

– Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

– Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

– Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Одесская область. Согласно данным ДТЭК, в регионе ввели стабилизационные отключения, которые также состоят из групп по цветам.

Полтавская область. В Полтавской области действуют ограничения на количество электроэнергии, которое могут использовать жители региона. При этом облэнерго пытается минимизировать период отключений – применят всего одну очередь. "На 6 января НЭК "Укрэнерго" доказало лимит по мощности в Полтавской области с 8:00 до 23:00 - 500 МВт. Для сравнения 6 января 2022 года максимальная мощность составляла 812 МВт. Если позволит потребление сможем применять одну очередь", – заявляют в "Полтаваоблэнерго".

Львовская область. Во Львовской области действуют графики стабилизационных отключений. Однако они применяются в том случае, если в системе не хватает мощности для подачи тока всем клиентам.

Донецкая область. В Донецкой области также применяют графики экстренных отключений. Ситуация в регионе сложная из-за большого количества обстрелов и военных действий.

Когда можно жаловаться?

Если в графике сказано, что электроэнергию отключают не более чем на шесть часов, а при этом у вас нет электроэнергии дольше, вы имеете право пожаловаться на компанию, ответственную за подачу электроэнергии (оператор распределительной системы, ОРС). Но перед этим стоит убедиться:

что на сайте вашей компании (обленерго, электросетей) нет информации о проведении аварийных работ (аварийных отключений) по вашему адресу;

что в вашем доме не повреждена электропроводка (на этот вопрос может ответить управляющая компания либо представитель ОСМД).

В первую очередь нужно письменно обратиться к своему ОРС. Горячие линии часто перегружены, кроме того, у операторов нет точной информации по каждому адресу. После письменного обращения на почту, в соцсети или на сайте компании вашу жалобу должны рассмотреть.

Если же вы убедились, что у вас нет поломки и аварийного отключения, пожаловаться можно регулятору – НКРЭКУ.

Какой должна быть жалоба?

Жалобу можно подать письменно, по телефону либо онлайн. Устное обращение озвучивается на личном приеме или по телефону +380 (44) 204-70-27.

Письменное обращение передается в Национальную комиссию лично или через уполномоченное ею лицо по адресу:03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19. Письменное обращение может быть отправлено по электронной почте: [email protected]

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты.

В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. При отправлении электронного обращения не требуется электронной цифровой подписи. Также заявления можна подавать в Минэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.

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