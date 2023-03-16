В Украине за долги по коммуналку подают в суд: начали забирать имущество и арестовывать счета 

В Украине ухудшилась платежная дисциплина. Коммунальные предприятия активно подают в суд на должников. После получают судебное решение и через исполнительную службу арестовывают имущество и банковские счета должника.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, об ухудшении платежной дисциплины рассказал и гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Общий долг за коммуналку уже перевалил за 50 млрд грн. В конце прошлого года нардеп Ярослав Железняк опубликовал данные, согласно которым задолженность без учета электроэнергии составляла 33,35 млрд грн. Точных цифр нет: Госстат перестал публиковать статистику.

Но об ухудшении ситуации говорит не только Коваленко. Правда, в течение отопительного сезона стабильно долги за коммуналку растут, а весной и летом – сокращаются. В этом году ситуация с долгами обострилась: экономическое положение украинцев ухудшилось, а еще несколько миллионов человек уехали за границу.

"Некоторые уехали за границу и думают, что теперь могут не платить за свои квартиры", – возмущается глава одного из ОСББ в Киевской области. Если в случае с электроэнергией, водой, газом платить нужно согласно показателям счетчика (то есть не пользуешься коммунальной услугой, можно не платить), то с централизованным отоплением, платежами за содержание дома и домовой территории ситуация обстоит иначе.

Как добавляет Коваленко: законом запрещено во время военного положения отключать электроэнергию. Но это не значит, что долги кому-либо простят. Они будут накапливаться. Поставщик коммунальных услуг имеет право через суд взыскать свои деньги. Кроме того, как только закончится военное положение, крупные должники будут первыми в очереди на отключение коммунальных услуг.

Возможностью подать в суд угрожают и другие киевские поставщики. К примеру, "Евро-Реконструкция" обещает подать в суд против тех, кто не оплатит счета за отопление до 20 марта. Такие угрозы – распространенная практика.

Взыскание коммунальных долгов происходит по упрощенной процедуре. Иногда поставщики дожидаются, пока соберется значительная сумма долга, и уже тогда обращаются в суд. К примеру, 9 марта 2023-го Ленинский райсуд Полтавы принял решение взыскать в пользу "Харьковских теплосетей" 61,1 тыс. грн. Еще 1333 грн нужно выплатить в виде начисленных процентов и 3315 грн – инфляционных расходов. Кроме того, должнику придется заплатить 2481 грн судебного сбора. В результате сумма долга увеличится примерно на 7 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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