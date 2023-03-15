Украинцев наказывают за коммунальные долги: сумма уже выросла, а тарифы увеличат

В Украине в 2023-м увеличат тарифы на воду. Подорожание придется в два этапа и составит около 20%. Кроме того, возможно также почти двукратное повышение цен на электроэнергию. И без роста тарифов задолженность за коммуналку уже составило около 50 млрд.

Видео дня

За долги коммунальные предприятия подают в суд против украинцев. В счет долга могут арестовать банковские счета, авто, мотоцикл или забрать и продать на открытых торгах личные вещи. О том, как и кого наказывают за коммунальные долги в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Долги растут быстрее тарифов

"Платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась. Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить", – рассказывает гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Общий долг за коммуналку уже перевалил 50 млрд грн. В конце прошлого года нардеп Ярослав Железняк опубликовал данные, согласно которым задолженность без учета электроэнергии составляла 33,35 млрд грн. Точных цифр нет: Госстат перестал публиковать статистику.

Но об ухудшении ситуации говорит не только Коваленко. Правда, в течение отопительного сезона стабильно долги за коммуналку растут, а весной и летом – сокращаются. В этом году ситуация с долгами обострилась: экономическое положение украинцев ухудшилось, а еще несколько миллионов человек уехали за границу.

"Некоторые уехали за границу и думают, что теперь могут не платить за свои квартиры", – возмущается глава одного из ОСББ в Киевской области. Если в случае с электроэнергией, водой, газом, платить нужно согласно показателям счетчика: то есть не пользуешься коммунальной услугой, можно не платить, то с централизованным отоплением, платежами за содержание дома и домовой территории ситуация обстоит иначе.

"Если в квартиру подается тепло, за него нужно платить. И мы не можем же перестать вывозить мусор, обслуживать коммуникации, убирать на территории, если владелец квартиры уехал за границу. Я так говорю: если есть квартира и не можешь за нее платить – сдай в аренду. Арендаторы – лучшие жильцы, всегда исправно платят", – говорит глава ОСББ.

Как добавляет Коваленко: законом запрещено во время военного положения отключать электроэнергию. Но это не значит, что долги кому-либо простят. Они будут накапливаться. Поставщик коммунальных услуг имеет право через суд взыскать свои деньги. Кроме того, как только закончится военное положение, крупные должники будут первыми в очереди на отключение коммунальных услуг.

Возможностью подать в суд угрожают и другие киевские поставщики. К примеру, "Евро-Реконструкция" обещает подать в суд против тех, кто не оплатит счета за отопление до 20 марта. Такие угрозы – распространенная практика.

Взыскание коммунальных долгов происходит по упрощенной процедуре. Иногда поставщики дожидаются, пока соберется значительная сумма долга, и уже тогда обращаются в суд. К примеру, 9 марта 2023-го Ленинский райсуд Полтавы принял решение взыскать в пользу "Харьковских теплосетей" 61,1 тыс. грн. Еще 1333 грн нужно выплатить в виде начисленных процентов и 3315 грн – инфляционных расходов. Кроме того, должнику придется заплатить 2481 грн судебного сбора. В результате сумма долга увеличится примерно на 7 тыс. грн.

На кого не могут подать в суд и как заберут долг

В Украине запрещено судится за коммунальные долги в районах, где продолжаются военные действия или где не прошло трех месяцев с момента их прекращения. Кроме того, судится за коммуналку нельзя на оккупированной территории.

В любых других случаях коммунальное предприятие имеет полное право через суд возвращать свои деньги. Коммунальные услуги такой же товар, как хлеб или молоко. Для его производства необходимо закупить энергоресурсы, оплатить работу сотрудников, обеспечить генерацию. За все это приходится платить.

OBOZREVATEL пересмотрел сотни исков коммунальных предприятий к должникам. В абсолютном большинстве случаев суд занимает пользу коммунальщиков. Далее за процедурой, уже имея решение и исполнительный лист, можно обратиться в исполнительную службу.

Исполнитель может найти банковские счета должника и арестовать их, наложить арест на любое имущество. В том числе можно законно изъять из квартиры должника его имущество: вещи, посуду и т.д. Далее все это имущество продается на открытых торгах, а вырученные средства пойдут на погашения долга.

По закону у должника могут забрать даже квартиру. Однако такие случаи – большая редкость. Срок исковой давности составляет три года. То есть через суд у вас могут забрать только тот долг, который был накоплен за последние три года.

Но вся сумма задолженности, накопленная за все время, останется за должником до того момента, пока он не заплатит. И если через суд взыскать деньги не смогут, то напоминать о задолженности, требовать заплатить долг – могут. Кроме того, если вы захотите продать квартиру, задолженность придется погасить.