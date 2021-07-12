В Украине взлетят тарифы на отопление и воду: кто будет платить по 4000 в месяц

В Украине уже в сентябре тарифы на отопление могут вырасти на 30-40%. В результате за отопление трехкомнатной квартиры придется заплатить около 4 тыс. грн, а за однушку – 2 тысячи.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Стоимость Гкал для каждого предприятия будет разная. В среднем подорожание, по оценкам главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, составит около 40%. Однако в других городах подорожание может быть на уровне 60-70%.

"В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2-3 года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70%, – рассказывает Попенко. – Это касается многих городов на западе Украины, где поддерживалась достаточно низкая цена на горячую воду и теплоснабжение".

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В частности, в Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%. В Киеве, по мнению Попенко, отопление может подорожать больше, чем заявлено, – до 45%. Если взять центральную Украину, к примеру, Кременчуг, то там тариф готовятся увеличить на 53%.

Сколько будет стоить отопление:

отопление для "однушки" в среднем будет стоить как минимум 2000 грн;

для двухкомнатной (63 кв. м) – 3150 грн;

для трехкомнатной (80 кв. м) – 4000 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, рост цен связан с подорожанием газа на мировых рынках. Каждый украинец может оформить годовой тариф на газ. С ним стоимость кубометра будет фиксированной.