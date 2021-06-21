Украинцам пересчитают цены на газ: сколько заплатим в июле и как Россия взвенчивает тарифы

В Украине цены на газ в июле пересчитают, поставщики покажут новые предложения с учетом закупочной стоимости. Прогнозы экспертов рынка о том, сколько придется платить, расходятся. Сами же тарифы коснутся только тех семей, которые остались с месячными контрактами.

О том, как и почему может измениться цена на газ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Мнения о том, как изменится стоимость кубометра в июле, расходятся. К примеру, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев считает, что газ может незначительно подорожать. Главная причина – рост цен на голубое топливо на европейском рынке. Еще одна из причин заключается в том, что Россия искусственно ограничивает поставки газа в ЕС, чтобы удерживать высокую цену. В результате хранилища после зимы до сих пор не заполнили. В прошлом году в этот же период было на 30 млрд кубов больше.

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Здесь стоит отметить, что речь идет о "фьючерсах" – это сделки на июль. А они традиционно выше, чем цены по долгосрочным или среднесрочным контрактам. Украинские поставщики ровняются именно на показатели "фьючерсов", добавляет Рябцев.

В Европе цены уже достигли четырехлетнего максимума. Украина предлагает России увеличить транзит, ведь есть свободные мощности. Но "Газпром" отказывается идти на такой шаг, фактически используя свое положение на рынке для контроля стоимости голубого топлива.

Если бы тариф был привязан к внутренним индикаторам, например, украинской бирже, то цена могла бы снизиться. Согласно данным УЭБ, сейчас кубометр вместе с НДС стоит около 7,1 грн за кубометр.

В то же время глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко наоборот считает, что голубое топливо в июле может незначительно подешеветь. "Насколько я знаю, в Минэнерго рассматривают несколько вариантов. Витренко, еще когда был министром, разрабатывал вариант снижения тарифа на 1 грн за куб. Сейчас уже Минэнерго говорит, что нужно ровняться на европейские цены. Но все будет зависеть от Минфина, на что они готовы пойти", – говорит Попенко.

"Сейчас я не вижу оснований, чтобы значительно снижались цены. Да, будет более низкий тариф, но сделают его временно, может, на месяц", – говорит он.

В любом случае, те украинцы, которые не отказались от годовых тарифов на газ, покупают голубое топливо по фиксированной цене. Месячные колебания касаются только тех, кто решил испытать судьбу и воспользоваться месячными предложениями.

В Украине с мая всех потребителей по умолчанию перевели на годовые цены. Летом эксперты прогнозировали, что тариф на газ будет снижаться ниже установленного годового уровня. Однако на самом деле ситуация оказалась неоднозначной.

Сезонные колебания на рынке практически полностью сгладились. Вполне возможно, что те украинцы, которые остались на годовых тарифах, будут платить в результате даже меньше. Хотя еще несколько месяцев назад регулятора критиковали за то, что годовой тариф предложили установить с мая. Мол, это должно было привести к более высоким ценам.

Разница в стоимости кубометра газа достигает 5,7 грн. К примеру, если в отопительный сезон семья в доме сжигает 200 кубов, то с минимальной ценой придется заплатить 1560 грн, а с максимальной – 2700 грн. Разница составляет более 1 тыс. грн в месяц.

Поменять поставщика можно в любой момент. Для этого нужно обратиться к другой компании и предоставить документы:

заявление, подписанное всеми собственниками помещения или доверенным лицом;

паспорт и идентификационный код собственника жилья;

документы, подтверждающие право собственности или распоряжения жильем;

EIC-код (индивидуальный газовый номер потребителя – в нем указаны 16 цифр и букв);

последнюю платежку за газ, где указан баланс счета и данные о последних платежах и т.д.

Стоимость газа в ближайшее время кардинально снижаться не будет. Даже если голубое топливо подешевеет, то незначительно. Главная проблема: газа собственной добычи на нужды населения не хватает, а поставщики привязываются не к внутреннему рынку, а к газовым биржам, где ситуация может меняться в любую из сторон, вопреки экономическим основаниям.