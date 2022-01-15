В Украине взлетели тарифы на коммуналку: сколько заплатим в 2022-м

В Украине с 1 января выросли тарифы на воду и доставку газа. При этом, согласно оценкам правительства, также подорожает отопление и сам газ. О том, как и почему изменятся цены, читайте в материале OBOZREVATEL.

С 1 января в Украине выросли цены на доставку газа (у целого ряда облгазов) и воду. К примеру, тариф на доставку куба с помощью "Винницагаз" вырос с 2,016 до 2,112 грн, "Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388 грн за куб, "Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232 грн за куб, "Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб.

Тут стоит напомнить, что суммы в платежках на доставку газа формируются исходя из двух показателей: среднее месячное потребление газа с октября по октябрь и тарифа облгаза. Эти цифры умножают, а полученную сумму нужно платить ежемесячно, независимо от того, сколько газа вы тратите.

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Также подорожала вода. В конце прошлого года профильная комиссия приняла решение повысить цены 45 водоканалов. Объяснили это подорожание электроэнергией, ростом расходов на ремонты и зарплаты. Для сравнения, в Киеве кубометр вырос в цене с 25,38 до 30,384 грн за куб.

А вот цены на газ, отопление и электроэнергию, вероятно, менять не будут до конца отопительного сезона, то есть до мая 2022-го.

Правительство опубликовало свои оценки о том, как будут расти тарифы на коммуналку в 2022-м. Стоит отметить, что речь идет лишь об официальных прогнозах. Это не значит, что ситуация не изменится и чиновники не изменят своего решения. Итак, согласно официальному прогнозу:

газ подорожает на 10-16% (до 8,69-9,1 грн за куб);

стоимость электроэнергии не увеличится;

вода подорожает на 11%;

отопление подорожает на 6% (в Киеве, например, до 33,7 грн за куб).

Такие оценки представитель Кабмина разработали еще в мае, до того момента, как цены на газ в Европе взлетели. Однако тут также стоит учитывать, что "Нафтогаз" и сейчас продает на нужды населения голубое топливо по ценам ниже рыночных. Если такая практика продолжится и в текущем году. то подорожание можно удержать на уровне 6%.

Свои оценки также озвучили и ведущие эксперты. Их мнения собрало и опубликовало Минэкономики. Это неофициальный прогноз и он предполагает более стремительное подорожание. Так, по их оценкам:

газ подорожает на 20% (до 9,4 грн);

электроэнергия на 17,5% (1,9 грн при потреблении более 100 кВт*час);

отопление и горячая вода на 16% (зависимо от поставщика конечная стоимость будет отличаться).

В самом Кабмине отмечают, что консенсус-прогноз экспертов часто не соответствует реальной динамике цен. Однако тут важно добавить, что ни правительство, ни эксперты не могли за год до энергокризиса предвидеть его последствия для Украины. Также никто с высокой точностью не может спрогнозировать, что ждет энергорынок через год.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный перечень тарифов на доставку газа, которые будут действовать с января 2022-го. Стоит отметить, что для нескольких компаний сумму несущественно снизят.